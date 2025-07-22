香港快運6月載客量升16%　日航線載客率「逆市」急挫15.7個百分點

國泰航空 （00293） 公布旗下2025年6月客貨運量數據，國泰航空與香港快運（HK Express）6月載客量按年增23%至約290萬人次。不過國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩指出，作為香港快運運力主要部分的日本航線表現疲弱，導致6月份乘客運載率顯著下降，單月載客率按年跌15.7百分點至70.5%，遠低於上半年平均的78.9%。



劉凱詩稱，國泰航空的日本航線需求都有放緩，但香港前往東南亞及內地多個目的地的旅客量顯著提升，而新開的羅馬和慕尼黑航線亦廣受顧客歡迎，預計長途航線的需求將在暑期保持旺盛。

日本大阪心齋橋（Shinsaibashi）。（Getty）

國泰航空上月載客量達230萬人次

「國泰航空」品牌上月載客量按年增25.2%至230萬人次，以可用座位公里數計的運力按年增加26.2%，載客率則按年增2.1百分點至85.6%。2025年上半年，國泰航空載客量按年增27.8%，並在6月28日單日接載逾9萬人次的疫情後新高，運載率達93.4%。

香港快運上月載客量按年增16.5%至逾58萬人次，可用座位公里數增32%。今年上半年，香港快運載客量按年增33.5%。

國泰貨運方面，6月以重量計的載貨量按年增加6.3%。可用貨物噸公里數按年增加5% ，而運載率則按年下跌1.1個百分點。今年上半年，載貨量較去年同期增加了 11.3%。

國泰航空3月30日下午4時安排一架A350「低飛」經過維港，在港島拍攝到航機經過啟德體育園以南上空。（廖雁雄攝)

貨運運載率跌1.1個百分點

劉凱詩表示，貨運業務在6月繼續錄得按年增長，主要基於關稅生效時間表及由此引發的市場反應。在一般貨物和高端電子產品需求的帶動下，由東南亞及台灣地區出口至美洲的貨量顯著增長。此外，「國泰—醫藥品運送」方案亦在眾多長途航線表現良好。展望7月，需求仍存在不確定性，正密切關注未來數周的事態發展。