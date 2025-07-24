美股｜道指早段曾跌逾300點　Tesla最多挫逾9%

投資者正消化Tesla及Google母公司Alphabet等大型企業季績，美股周四（7月24日）早段個別發展。其中，道指受IBM及聯合健康（UnitedHealth）拖累，最多曾跌335點，其後跌幅收窄。另外，由於Tesla季績遜於市場預期， 股價最多曾挫逾9%。



圖為2025年4月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月24日

【22:52】IBM股價瀉逾8%

道指最新44,877點，跌133點或0.30%；納指最新報21,059點，升39點或0.19%；標普500指數現報6,375點，升16點或0.26%。目前，Tesla跌8.67%，同於前一天公布季續的Alphabet則漲1.40%。

另外，IBM最新跌8.38%，為跌幅最大道指成份股。

圖為Tesla在加州的工廠俯視圖。（Getty）

【22:46】油價升逾1%

油價造好。紐約原油期貨現時每桶66.30美元，升1.05美元或1.61%；倫敦布蘭特期油每桶報69.45美元，升0.94美元或1.37%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,715.98美元、24小時內約跌0.4%。