CBRE料本港整體酒店存量將減少　推動房價未來3年每年增長約5%

世邦魏理仕（CBRE）表示，隨著國際旅客回流及消費行為持續演變，香港的酒店、旅遊及零售業在2025年上半年持續疫後復甦。然而，旅客消費模式的轉變加劇下，業界仍面臨一定挑戰。



CBRE報告顯示，2025年前五個月，香港共接待超過2,000萬名國際旅客，有望超越2024年。雖然按年增長11.9%，但仍較2018年高峰期低22%。當中，高端酒店已全面復甦，前五個月平均每日房價（ADR）達2,145元，接近2018年的2,149元。

料未來本港整體酒店存量將進一步減少

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延表示，由於旅客消費習慣改變，部分偏向不在香港過夜，選擇返回內地酒店過夜。估計未來本港整體酒店存量將進一步減少，未來五年酒店供應增長仍將維持在每年僅0.1%的複合增長率，新增供應主要集中於高端市場。同時推動酒店房價未來三年每年增長約5%。而隨著部分中低端酒店轉型為學生宿舍或勞工住宿，整體供應將持續緊張。

鄭亥延表示，酒店業界專注於短中期提升入住率，同時穩定房價。另外，內地酒店營運商增長較迅速，且有意佈局海外市場，業主可考慮與這些中國品牌建立合作關係。但由於本港並沒有新的酒店落成或者與營運商合約到期，所以這些中國品牌還未有行動。

溫運強表示，民生區仍受壓，整體商舖租金不會出現V型反彈。（鄭子峰攝）

料商舖租金不會出現出現V型反彈

零售業方面，CBRE表示，受強勢港元、人民幣貶值及深圳價格競爭影響，2014年整體零售銷售額較2019年跌兩成，同期整體商舖租金則跌四成。零售業在2025年上半年仍面臨壓力，零售銷售按年下跌5.5%。2025年首五個月，內地過夜旅客總消費按年下跌6%。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖部資深董事兼主管溫運強表示，內地品牌、電商平台及運動健康類租戶在核心區擴張，顯示租戶組合及消費需求正發生轉變。預計下半年一線街道租金空置率保持平穩，租金升幅升不多於5%，民生區仍受壓，整體商舖租金不會出現V型反彈。