美國警告對俄制裁 國際油價飆逾3.5%
撰文：蕭通
出版：更新：
國際油價於周二（7月29日）大幅上揚，日內最多曾漲逾4%。紐約原油期貨每桶收報69.21美元，升2.50美元或3.75%。倫敦布蘭特期油收報72.51美元，升2.47美元或3.53%。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 7月29日表示，如果俄羅斯在結束烏克蘭戰爭方面沒有進展，將在「10天之後」開始對俄徵收關稅，並採取「二級制裁」等措施。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日也稱，如果中國繼續購買俄羅斯石油，將提高關稅。受特朗普及貝森特言論影響，國際油價拉升。
美元指數及現貨金價上揚
同日衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上升，在匯市尾市收於98.88，升0.26%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報148.49，升0.04%。
另外，金價回升。現貨黃金每盎司最新報3,325.22美元，漲10.59美元或0.32%。
美股｜道指早段跌逾百點 納指標指又創盤中新高美股｜道指收市跌64點 納指標指創新高 Tesla漲3%美股｜道指收市跌316點 納指標指再破頂 Tesla瀉8.2%美國知名經濟學家薩克斯︰矽谷不及大灣區 十年後美元失霸主地位