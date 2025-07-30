美股｜市場觀望議息結果 道指早段靠穩
撰文：蕭通
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美國第二季經濟增長勝預期，市場同時觀望聯儲局議息結果，道指周三（7月30日）早段靠穩。
本港時間7月30日
【22:51】美國第二季GDP增長勝預期
道指最新報44,675點，升42點或0.09%；納指最新報21,195點，升97點或0.46%；標普500指數現報6,386點，升15點或0.24%。
數據方面，美國第二季國內生產總值（GDP）環比年率初值升3%，超出市場預期的2.4%；個人消費支出（PCE）物價指數初值升幅2.1%，低於預期增長的2.9%。
【22:41】油價約升0.5%
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶69.57美元，升0.36美元或0.52%；倫敦布蘭特期油每桶報71.99美元，升0.31美元或0.43%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,100.11美元、24小時內約升0.2%。
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