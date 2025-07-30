美股｜鮑威爾稱未決定9月減息 道指急挫逾300點
撰文：蕭通
出版：更新：
美國第二季經濟增長勝預期，聯儲局周三（7月30日）公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變，為連續第5次按兵不動。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）之後主持記者會，稱尚未就9月降息做出決定，駁回總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指聯儲局或於9月減息的說法，美股三大股指全數轉跌。
本港時間7月31日
【03:04】
道指最新報44,316點，跌316點或0.71%；納指最新報21,046點，跌51點或0.25%；標普500指數現報6,343點，跌27點或0.43%。
【02:26】 議息後3大指數呈升勢
道指最新報44,657點，升24點或0.06%；納指最新報21,194點，升95點或0.45%；標普500指數現報6,385點，升14點或0.23%。
【02:05】聯儲局維持利率不變
美國聯儲局公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變，聯邦基金利率目標範圍維持在4.25厘至4.50厘。
本港時間7月30日
【22:51】美國第二季GDP增長勝預期
道指最新報44,675點，升42點或0.09%；納指最新報21,195點，升97點或0.46%；標普500指數現報6,386點，升15點或0.24%。
數據方面，美國第二季國內生產總值（GDP）環比年率初值升3%，超出市場預期的2.4%；個人消費支出（PCE）物價指數初值升幅2.1%，低於預期增長的2.9%。
【22:41】油價約升0.5%
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶69.57美元，升0.36美元或0.52%；倫敦布蘭特期油每桶報71.99美元，升0.31美元或0.43%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,100.11美元、24小時內約升0.2%。
1
美股｜道指收市跌204點 納指標指破頂後倒跌富爸爸窮爸爸作者：連巴菲特都拋售股票 應改持「這些資產」美股｜道指收市跌64點 納指標指創新高 Tesla漲3%美股｜道指收市跌316點 納指標指再破頂 Tesla瀉8.2%嘉信理財料美今年減息2次 散戶對科技七雄興趣降 或成投資機會