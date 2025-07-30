美股｜鮑威爾稱未決定9月減息　道指急挫逾300點

美國第二季經濟增長勝預期，聯儲局周三（7月30日）公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變，為連續第5次按兵不動。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）之後主持記者會，稱尚未就9月降息做出決定，駁回總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指聯儲局或於9月減息的說法，美股三大股指全數轉跌。



圖為2025年7月30日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月31日

【03:04】

道指最新報44,316點，跌316點或0.71%；納指最新報21,046點，跌51點或0.25%；標普500指數現報6,343點，跌27點或0.43%。

【02:26】 議息後3大指數呈升勢

道指最新報44,657點，升24點或0.06%；納指最新報21,194點，升95點或0.45%；標普500指數現報6,385點，升14點或0.23%。

【02:05】聯儲局維持利率不變

美國聯儲局公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變，聯邦基金利率目標範圍維持在4.25厘至4.50厘。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

本港時間7月30日

【22:51】美國第二季GDP增長勝預期

道指最新報44,675點，升42點或0.09%；納指最新報21,195點，升97點或0.46%；標普500指數現報6,386點，升15點或0.24%。

數據方面，美國第二季國內生產總值（GDP）環比年率初值升3%，超出市場預期的2.4%；個人消費支出（PCE）物價指數初值升幅2.1%，低於預期增長的2.9%。

【22:41】油價約升0.5%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶69.57美元，升0.36美元或0.52%；倫敦布蘭特期油每桶報71.99美元，升0.31美元或0.43%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,100.11美元、24小時內約升0.2%。

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