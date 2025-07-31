恒指呈現疲態　高息股神華進可攻退可守｜許繹彬

上周港股市場放量上漲，驅使恆指締造了25735點的三年新高，氣勢一時無兩。但踏入本周，適逢期指結算，港股在高位呈現疲態，令好友在25500點附近出現減持的景況，科技股亦成主要減持對象。本周二（29日）恒指更一度回調至近25000水平；除期結令港股有舉步為艱的因素外。另一個主要原因，相信是本周市場持續觀望中美兩國正在進行的貿易談判，周二在斯德哥爾摩舉行的新一輪貿易談判已結束，中國貿易談判代表李成鋼會後表示，雙方達成延長關稅休戰協議的共識，但並沒有透露相關具體細節。



外間形容是次談判陷停滯，並無實際進展；再者，美國聯儲局公佈議息結果，維持利率不變，符合市場預期，但未就未來息口方向做出任何啟示，這一舉動令美股走勢缺乏明確方向。在種種不明朗因素下，港股升幅顯然升勢受阻，節奏變得緩慢；明確方向可能在下周才會出現；如恒指能守在24684點（20天線），將視為技術性回調；但如失守，則有機會下試24000點水平。北水力度持續成為港股升跌的主要焦點，恒指的好壞除了參考外圍的變化外，北水的流向亦是恒指變化的重要元素。好像上周五（25日），恒指一度作出深度回吐，但南下「北水」完全無懼，反而趁低吸納，單日淨買入201.83億元，為4月22日以來最多，按日大增4.42倍，令大市即使下跌，仍保持有序；因此未來北水的流向，仍有可能左右港股去向。

港股3個月累升約3000點

談回港股，截至上一個交易日（30日），即使大市顯著回落超過300點，收市報25176點，單以此點數計算，本月累積升幅已超過1,000點，更創下了連續三個月連升的輝煌戰績。而該三個月升幅如用5月1日的22192點起截至昨日25176點計算，累積升幅近3,000點，非常凌厲。但筆者認為，港股畢竟已達25000點或以上水平，科技股的沽壓亦相繼湧現；股王騰訊（0700）再遭南非大股東Naspers減持，持股比例進一步降至近22.99%，即使套現金額約6.27億元不算太多，但恐防會出現連鎖反應。

中國神華屬「進可攻，退可收息」的股份，投資者不妨留意。（視覺中國）

可留意高息股神華

其他重磅藍籌亦會相繼有股東減持的可能；而一向強勢的獅王滙豐（0005）在公布中期業績後除稅前利潤63億美元，較2024年第二季按年減少26億美元，遜於市場預期，令其股價在業績公佈後，立即將攀爬已久的百元大關跌穿，「紅底」股不再。在各種不利因素浮現下，均會直接影響仍處高位的港股前景；如到八月時沒有好消息加持，連升三個月的港股可能會出現回調；港股在呈現疲態下，建議現階段投資者不要著急，以「持盈保泰」的心態面對市場的變化；在市況呈現不穏下，具防守性的高息股份，可能會成為資金的避風港；若再嚴選「進可攻，退可收息」的股份，中國神華（1088）有此條件，投資者不妨留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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