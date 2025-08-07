嗶哩嗶哩(9629)廣告增長與社區互動雙利好　助股價再攻頂｜彭偉新

嗶哩嗶哩是一家位於內地的領先視頻社區平台，以其專注於動漫、漫畫和遊戲內容而聞名，目標用戶主要為18-35歲的年輕一代。集團提供多元化的數字內容服務，包括用戶生成內容、職業生成內容、增值服務、廣告業務及IP衍生品等。按2024年全年業績所示，集團在手機遊戲收入帶來的收入佔總收入的43.7%，成為集團內提供收入最高的業務，另外，增值服務及廣告業務跟隨其後。集團的優勢在於其動、漫及遊戲(ACG)內容的利基市場，2025年第一季度每日活躍用戶（DAU）達1.07億，每月活躍用戶（MAU）達3.68億，平均每日使用時間108分鐘，顯示高用戶黏性。相比之下，競爭對手的市場份額較大，但嗶哩嗶哩在年輕用戶中的品牌影響力強，特別是18-24歲的Gen Z群體。



集團計劃在未來一年內推出多款新遊戲，特別是策略型和角色扮演類遊戲，這將吸引新用戶並增強現有用戶的參與度。報告指出，《三國：謀定天下》等熱門遊戲的成功為新遊戲的推出奠定了基礎，預計這些新遊戲將在上市後的前三個月內吸引至少100萬新用戶。隨著用戶基數的擴大，遊戲內的虛擬商品銷售也將顯著提升，進一步推動公司收入。另外，隨著品牌廣告商對年輕受眾的重視，廣告需求在未來幾年內將顯著回升。報告指出，嗶哩嗶哩的廣告收入預計將增長20%，主要得益於平台對廣告效率的提升。AI技術的應用將使廣告投放更加精準，提高轉化率，報告預測廣告轉化率將提升10%。這將為嗶哩嗶哩帶來更多廣告收入，並提高品牌的廣告投放意願，有助帶動集團的整體收入增長。

嗶哩嗶哩上個交易日以 184.30 港元收市，全日上升 2.50 港元或 1.37%，集團過去5年的平均Beta值為 0.94，系統性風險基本上與大市同。52周最高位曾見 238.8 港元，而最低位則曾見 98.9港元，以現價 184.30 港元計，嗶哩嗶哩－Ｗ的股價較 50 天線高出 9.32%，另外，現價亦較 200 天線高出 19.29%，短期走勢未有出現過份的上升，因此，未必會出現短期大幅下跌的壓力，加上現時市場仍然看好集團在未來兩年能維持平均雙位數的收入增長率，因此，在估值上相信有機會進一步向上調升。

嗶哩嗶哩－Ｗ(09626)於今年3月3日至8月6日期間的資金流狀況。（圖１）

嗶哩嗶哩的機構投資者持股比率為38.5%，自今年3月3日至今年8月6日期間，股價錄得12.59%的升幅，該期間共錄得64.29 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的54.85 億港元，而散戶則佔當中的9.45 億港元(見圖1)，大戶對散戶資金流比率為 5.8 比 1，反映大戶投資者對股價的主導性仍然很強，而大戶投資者對集團看好的意願，更由同期大戶投資者的坐貨比率可見一斑，比率在最高曾升上14.29%後，便由高位回調，最低曾經跌至1.7%後逐步反彈，至上個交易日止，大戶坐貨比率已反彈至4.5%水平，反映大戶對後市仍然在市場上累積買入股份。

嗶哩嗶哩的股價在今年3月曾一度上漲至190.8港元後見頂，期後在回調期間相繼跌破了20天線和50天線的支持，股價反覆下滑，最終在4月跌至113.6港元的低位。隨著9天RSI跌穿30進入超賣區，幸運的是股價隨後成功反彈，並使9天RSI重回30以上，擺脫了超賣狀態，持續回升。這不僅形成了中期的上升趨勢，還成功突破了3月份的高點，達到202.6港元。儘管股價有所回調並一度跌破20天線，但仍然穩住在50天線之上。隨著股價從前日的低位反彈，已形成了三連陽的走勢，並重新回到20天線，顯示短期回調已經結束。目前，有18位分析師對嗶哩嗶哩進行了研究覆蓋，並給出的目標價中位數為205港元，相當於4.7倍的市盈率。投資者可以考慮在股價回落至185港元或以下時進行買入，目標上看205港元，只要股價不跌破8月4日的低位172.5港元，則暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

