炒股不炒市　友邦有消息支持｜許繹彬

港股本周呈現膠著的狀況，自失守25000點關口後，走勢有點患得患失，更重要的是，一直支撐著港股的北水，在過去始終對港股保持「淨流入」的狀態，但近日則出現「淨流出」超過180億港元，是5月12日以來最多。而一向強勢的港元匯價，近日亦處於弱勢，因而令資金流入股市的速度減慢。數據繼續影響全球股市，上周五（1日）美國公佈的非農就業數據前值意外大幅下修，拖累美股急插，但同時重燃投資者對減息的憧憬，助港股先跌後升。



現階段市場只觀望美國狂人特朗普就關稅問題，對金融市場掀起的波浪，中美貿易戰的最新發展，均會左右全球大市的走勢。近日，美國與中國看似即將達成貿易協議，狂人更稱若協議達成，他將在今年內與中國國家主席習近平會面，但若不似預期，有關的會面立即告吹。此番言論看似温和，但足以令全球股市興波作浪；加上內地會否再出招挽救經濟等種種不明朗因素，令港股缺乏方向及動力，大市難有突破，在波幅收窄下，預期恒指只能在24400點至25100點的區間徘徊。

料內地續打理「內捲」

近日有內媒報道，貴州省市場監督管理局與攜程（9961）、同程（0780）、抖音、美團（3690）及飛豬等5間涉旅平台企業面談，要求相關平台企業嚴格遵守《價格法》、《反壟斷法》及《明碼標價和禁止價格欺詐規定》等相關法律法規，堅決制止價格亂象，維護公平、有序、誠信的市場環境。市監局更針對相關平台企業可能存在的實施「二選一」、利用技術手段干預商家定價、對訂單生效後毀約或加價、價格欺詐、哄抬價格等問題進行通報，進一步提示違法風險，可見國家對打壓「內捲」問題的決心，且更會持續打壓。

談回港股，短期走勢疲態未改，在缺乏利好或突破性的消息下，恒指相信會在25000點輾轉反側，北水的去向相信會對大市有一定的參考性。基於存在諸多不確定的因素，投資者不應過勇入市，而大市可能會呈現「炒股不炒市」的現象，遇到每日熱炒的股份，不妨跟風上車但暫時只適宜短炒，小注怡情。另一方面，外媒引述消息報道，香港保險監管機構有意推動大型保險公司，將投資決策職能由新加坡遷回香港，若真有其事，在港的龍頭保險股友邦保險（1299）可能因而受惠，投資者不妨留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

