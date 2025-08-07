美股｜道指早段升300點後倒跌200點　納指暫漲逾百點

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公布對進口晶片加徵關稅，但表示不適用於在美國生產或承諾在美國生產的企業。美股周四（8月7日）早段個別發展，道指曾升305點後倒跌，最新挫200點，納指則升逾百點。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月7日

【22:53】Nvidia及博通升逾1% 蘋果漲逾2%

道指最新報43,985.點，跌207點或0.47%；納指最新報21,296點，升127點或0.60%；標普500指數現報6,351點，升6點或0.10%。其中，Nvidia、博通（Broadcom）及股價分別上漲1.74%及1.14%，AMD更飆5.40%。而前一天股價升半成的蘋果公司（Apple），暫時再升2.41%。

數據方面，美國新申領失業救濟人數按周增加7,000人，升至22.6萬人，多於市場預期的22.2萬人，也是2021年底以來新高。

【22:49】油價約跌0.2%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶64.24美元，跌0.11美元或0.17%；倫敦布蘭特期油每桶報66.74美元，跌0.15美元或0.22%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報116,466.36美元、24小時內約升1%。