資源整合與政策支持　有助釋放中國神華(1088)的增長潛力｜彭偉新

中國神華(1088)主要業務集中於煤炭生產及電力供應，並涵蓋煤化工和運輸等領域。當中的煤炭業務佔總收入的約80%，另外，電力業務約佔15%。集團的主要亮點包括其強大的資源整合能力及穩定的現金流，並承諾維持65%以上的股息支付比率，有助吸引到以收息為主的投資者長期持有其股份。至於中期發展方面，集團受惠於煤炭價格回升、可再生能源需求增長，尤其是市場有傳聞指出國家能源局對於山西煤炭超額生產，導致煤價不合理的下跌，認為是擾亂市場的行為，相信可以警示該等超額生產的煤企會克制產量。至於長期來看，隨著綠色轉型及政策支持，煤化工業務將實現增長。



此外，中國神華（1088.HK）於8月1日公佈，計劃通過發行股份及支付現金方式，向控股股東國家能源投資集團收購13家核心資產，包括煤炭開採、坑口煤電、煤制油煤化工及物流運輸業務，交易金額或超千億元人民幣，同時會進行籌集資金。而今次的交易主要是深化集團全產業鏈下的佈局，並提升集團在煤炭資源儲備及一體化運營能力，鞏固其全球領先綜合能源企業地位，因此，市場多數的投資者均對今次交易看好，股價連續多日上升，已是反映出投資者看好交易的證明。

中國神華以8月6日收市時計算，機構投資者持股比率為31.63%，自今年4月2日至今年8月7日期間，股價錄得4.04%的跌幅，不過，股價下跌並未有影響到投資者對中國神華的信心，反而在該期間共錄得107.59 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的69.59 億港元，而散戶則佔當中的38.08 億港元 (見圖1)，而大戶對散戶資金流比率達到 1.8 比 1水平，仍然顯示出大戶投資者仍然主導中國神華的股價走勢。另外，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾見26.31%；而最低曾經跌至 -1.68%，而昨日中國神華的大戶投資者坐貨比率便是該段期間的最高位，反映出大戶投資者對中國神華的前景非常看好，而且更有望在短期內股價可以作進一步的上升。

中國神華(01088)於今年4月2日至8月7日期間的資金流狀況。（圖１）

中國神華 (1088.HK) 於上個交易日以 36.76 港元收市，全日上升 0.22 港元。集團過去5年的平均Beta值為 0.44，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 37.35 港元，而最低位則曾見 28.3港元，以現價 36.76 港元計，中國神華的股價較 50 天線高出 10.98%，另外，現價亦較 200 天線高出 14.7%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 6.1 倍，較追蹤市盈率為低。另外，市賬率則為 1.53 倍，整體估值不算太高。

中國神華的股價於去年6月中曾升上40.45港元的高位後作出回調，並在持續回落下，股價最低曾跌至低位見28.30港元後，走勢開始逐步作出反彈，並在收復20天線及50天線後，股價更逐步收復整個跌浪總跌幅的61.8%，近日最高曾升上37.24港元，拉動9天RSI升破70水平，反映整體上升動力仍強。由於股價走勢轉強，更帶動MACD升破訊號線外，更已進入了正數水平，因此，相信中國神華的股價仍然有進一步上升的空間。投資者可以在37.00港元水平買入，上望前頂約40港元水平，只要股價未有失守35港元水平，可以繼續持有等股價逐步上試之前的高位。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

