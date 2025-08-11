華虹半導體業績反映汽車及電子消費勁　下半年有望再破頂｜彭偉新

華虹半導體主要業務為晶圓代工，專注於特色工藝，包括功率器件、嵌入式非易失性存儲器及模擬與電源管理等產品。在2025年，12吋晶圓的收入佔比達59%，而8吋晶圓佔41%。集團的亮點在於其強大的客戶基礎，超過三分之一的全球前50名芯片公司與其合作，並持續擴展產能以滿足需求。中短期內，集團將受益於持續增長的AI市場需求和電動車的推廣，長期則隨著中國半導體本土化生產需求的上升而獲利。華虹的主要亮點在於其高產能利用率及穩定的毛利率上升，儘管面臨擴產帶來的折舊壓力，集團仍然能透過價格調整和成本控制來改善盈利能力。



而內地半導體行業正處於一個復甦的周期，受到多重因素所推動，市場預期，2025年全球半導體市場的需求預計將持續增長，尤其是在AI技術和電動車領域。這些新興應用的快速發展對半導體元件的需求形成了強勁的支撐。此外，隨著中國加大對半導體自主可控的政策支持，國內市場的本土化趨勢為本地企業提供了良好的發展機遇。行業周期中，華虹半導體將獲得多項利好優勢。首先，隨著AI和電動車需求的增長，華虹的功率器件和高性能晶圓的市場需求將顯著上升。其次，華虹的產品組合不斷擴大，特別是在12吋晶圓方面，這將使其在高端市場中獲得更大的份額。而在券商的報告中提到，12吋晶圓的需求預計會在未來幾年內持續上升，這對集團的未來增長至關重要。

今年1月底至上周五北水投資者持有華虹半導體的比重變化。（圖１）

另外，華虹半導體在降低生產成本和提升產能利用率方面的努力，也將使其在行業復甦中受益。技術創新和管理優化不僅能提高盈利能力，更能加強市場競爭力，這些都是華虹半導體在當前行業周期中獲得持續增長的重要基礎。華虹半導體財務狀況穩健，2024年收入及盈利穩步增長，淨利潤率約10.5%，流動比率2.0及債務股權比率0.4顯示良好流動性及低財務風險。現金流持續為正，自由現金流增長支持產能擴張。預計2025-2026年收入及盈利將因12英寸廠房投產及市場復甦而加速增長，市場預期2025年及2026年全年每股盈利可以有85.6%及134.6%的增長，分別為。0.45元人民幣及1.05元人民幣。

除了北水投資者對華虹半導體持有樂觀的態度外，大戶投資者亦對華虹半導體持有同樣樂觀的態度，就中央結算戶口中，由首10大券商所持有的華虹半導體股份比率，由今年6月18日最低位87.41%已逐步回升上8月7日時的89.61% (見圖1)，約兩個月的期間持股比率再增加2.2個百份點。另外，華虹半導體的機構投資者持股比率為20%，自今年3月5日至今年8月8日期間，股價錄得1.38%的升幅，雖然在該段期間的股價升幅有限，但無阻投資者買入相關的股份，而在該期間，共錄得72.76 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的55.87 億港元，而散戶則佔當中的16.91 億港元 (見圖2)，而大戶對散戶資金流比率為 3.3 比 1，反映大戶投資者，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.43%；而最低曾經跌至 -3.22%，至於8月8日當日則為7.5%。

華虹半導體(01347)於今年3月5日至8月8日期間的資金流狀況。（圖２）

華虹半導體的股價於今年2月曾升上最高位見44.20港元後見回調走勢，而且在4月份於特朗普開打全球關稅後，股價即時跌至低位25.15港元，拉動9天RSI跌至30以下水平，而且更跌返2月升浪的起步，抵銷所有的升幅。股價其後持續反覆，不過，仍然能維持一浪高於一浪的走勢，並於7月時曾重返2月份高位後回調，但在上周股價成功升破該阻力，雖然未有出現更大的升幅，但只要股價能企穩在阻力位43.25港元以上水平，相信股價仍然處於破頂待確認的階段，股價未有出現升勢逆轉的情況，因此，投資者可以繼續看好。投資者可以在44港元水平買入，上望49.00港元水平。穿10天線可先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

