小米智能室外攝像機4 Pro開售　3攝3K超清還有9倍變焦　價格親民

小米新旗艦室外攝像機——小米智能室外攝像機4 Pro三攝變焦版開售，售價449元人民幣（約港幣548元），首銷贈送128GB存儲卡。



該產品三顆攝像頭均為500萬像素，支持3K超清畫質，分辨率為2880*1620。三攝鏡頭均採用「白光燈+紅外燈」雙補光方案，夜間檢測到人形可自動開啟補光，呈現全綵畫面，細節清晰可見。

小米新旗艦室外攝像機——小米智能室外攝像機4 Pro三攝變焦版開售。（小米商城）

據了解，下方兩顆鏡頭之一是短焦4mm，視野大、覆蓋廣，另一顆是長焦12mm，看得遠、細節清，雙鏡頭9倍混合變焦。同時還新增固定鏡頭水平雲台控制功能，看護視角更靈活，遠程調節更方便，擁有180°、335°、95°等視角範圍。

+ 7

小米智能室外攝像機4 Pro三攝變焦版支持人形特寫，可捕捉目標、智能跟拍、放大特寫，戶外看護更方便清晰。

據悉，設備支持車輛看護監測，可自定義車位區域，檢測到異常停靠時，米家App會推送通知及時提醒。

其他方面，小米智能室外攝像機4 Pro三攝變焦版支持雙向語音通話、IP66防塵防水，內置米家安全晶片，金融級數據防護能力，支持網線、無線連接，多終端遠程查看等功能。

延伸閲讀：小米激光投影儀3登場 4K畫質+1000流明+可投120英寸 只售這價格（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】