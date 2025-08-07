小米智能室外攝像機4 Pro開售 3攝3K超清還有9倍變焦 價格親民
撰文：快科技
出版：更新：
小米新旗艦室外攝像機——小米智能室外攝像機4 Pro三攝變焦版開售，售價449元人民幣（約港幣548元），首銷贈送128GB存儲卡。
該產品三顆攝像頭均為500萬像素，支持3K超清畫質，分辨率為2880*1620。三攝鏡頭均採用「白光燈+紅外燈」雙補光方案，夜間檢測到人形可自動開啟補光，呈現全綵畫面，細節清晰可見。
據了解，下方兩顆鏡頭之一是短焦4mm，視野大、覆蓋廣，另一顆是長焦12mm，看得遠、細節清，雙鏡頭9倍混合變焦。同時還新增固定鏡頭水平雲台控制功能，看護視角更靈活，遠程調節更方便，擁有180°、335°、95°等視角範圍。
+7
小米智能室外攝像機4 Pro三攝變焦版支持人形特寫，可捕捉目標、智能跟拍、放大特寫，戶外看護更方便清晰。
據悉，設備支持車輛看護監測，可自定義車位區域，檢測到異常停靠時，米家App會推送通知及時提醒。
其他方面，小米智能室外攝像機4 Pro三攝變焦版支持雙向語音通話、IP66防塵防水，內置米家安全晶片，金融級數據防護能力，支持網線、無線連接，多終端遠程查看等功能。
延伸閲讀：小米激光投影儀3登場 4K畫質+1000流明+可投120英寸 只售這價格（點擊連結看全文）
+3
Amazfit Helio Ring智能指環實測｜佩戴舒適監控睡眠健康最佳拍擋家用監控鏡頭實測｜Eufy S380 HomeBase、S350 IndoorCam易用高清小米16 Pro設計傳承 標誌性橫向矩陣相機復刻11 Ultra經典小米骨傳導耳機2官方商城低調上架 32GB離線播放 防水再次升級小米9月放大招 除16系列外 還有耳機、平板、手錶等新品摺疊屏手機市場明年將更熱鬧！小米大摺疊回歸 蘋果等大品牌加入
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】