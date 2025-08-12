名創優品(9896)受惠高性價比零售與IP策略驅動　股價看漲｜彭偉新

名創優品主要業務作為生活日用品零售商，提供高性價比的家居用品、美妝產品及食品。集團的收入來自國內市場和海外市場，其中國內業務佔約60%，而海外業務約佔40%。其亮點在於持續推動IP產品的開發與合作，近期推出的獨家藝術家IP產品受到市場的熱烈反響。此外，名創優品在渠道升級方面穩步推進，進一步優化店鋪布局，並在高端商圈開設新店。從中長期來看，集團將受益於消費者對高性價比產品需求的增長，短期內則可借助海外旺季提升業績，長期亦因品牌影響力及IP策略的成功實施而持續增長。



對於名創優品而言，集團在海外市場的快速擴張被視為一大增長催化劑。隨著品牌在美國和墨西哥等地的市場佈局加速，預計將迎來旺季銷售的顯著增長。這一策略不僅有助於提升整體收入，還能增強品牌在國際市場的競爭力。隨著消費者對高性價比產品需求的增加，集團有望繼續維持高雙位數的增長。此外，集團在IP產品方面的創新能力也得到廣泛認可。推出的獨家藝術家IP和熱門品牌聯名產品，吸引了大量消費者，這些產品不僅能提升品牌形象，還能刺激銷售，特別是在年輕消費者中。通過不斷引入新穎的IP產品，集團能夠維持市場的關注度，並增強客戶的忠誠度。

名創優品(09896)於今年3月6日至8月11日期間的資金流狀況 。（圖１）

集團開始在高端商圈開設新店的策略，顯示出對品牌形象升級的重視。新開設的MINISO SPACE等高端店面，不僅提升了消費者的購物體驗，還有助於吸引更高端的消費群體。這一策略使品牌在市場中更具差異性，並提高了整體利潤率。同時，集團在產品線上的不斷創新為其增長提供了持續動力。針對市場需求，集團推出多樣化的產品，並以合夥人和直營模式靈活應對市場變化，這種靈活性使名創優品能夠快速適應消費趨勢，並有效提升市場份額。

截至8月8日，機構投資者持股比率為14.98%。自今年3月6日至8月11日期間，股價變化不大，但在此期間錄得21.57億港元的資金流入，其中大戶佔17.93億港元，散戶則佔3.64億港元。這反映出大戶投資者對股份走勢的看好，該期間的大戶對散戶資金流比率為4.9比1，顯示大戶投資者在未來一段時間內仍能主導股價的升勢。同時，大戶投資者的持股比率曾最高升至12.53%，後回調至-11.83%，但該回落已結束，並由低位反彈，顯示大戶投資者對後市的看法仍然強勁。反映大戶資金動力的持股比率在8月11日回升至8.45%，表明他們重新看好名創優品的整體前景。

名創優品股價於2025年初攀升至高位55.00港元後，日線RSI跌破70水平，脫離超買區，隨即展開顯著且持續的回調。股價跌穿20天移動平均線後，持續下行，直至4月初觸及低點27.05港元，隨後逐步企穩並展開反彈。5月時，股價一度強勁反彈，收復自1月高位起計的總跌幅的61.8%，最高達43.75港元，但受負面消息影響再度回落，多次下探至33.00港元水平才獲得支持。最近，股價在跌至34.00港元後重拾升勢，成功突破20天移動平均線，並超越1月跌幅的38.2%反彈目標。儘管股價在40.50港元遇到初步阻力，但回調期間成交量顯著減少，顯示投資者未有明顯減持，且回落幅度溫和。展望未來，股價有望進一步挑戰1月跌幅的61.8%反彈目標。投資者可考慮在39.00港元水平買入，目標價44.00港元。只要股價守住20天移動平均線，投資者可繼續持有，暫毋須設置止損離場位。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。