九倉吳天海：港口業務上半年受益航線重組　稱處黑暗前最後黎明

九龍倉集團（0004）主席吳天海在中期業績發布會指出，香港住宅市場能否企穩，取決於倘若香港利率下調與新供應調節。他特別指出，現階段市場主要消化現有庫存，而需求復甦則取決於市民收入改善、新移民加入等動力。



對於當前住宅庫存消化進度，吳天海坦言需求的回升速度屬最大未知數，不過他形容現有供應狀況已經「七七八八」，庫存可望於一至兩年內消化完畢。

吳天海（前排中）指出本港樓市現有供應狀況已經「七七八八」，庫存可望於一至兩年內消化完畢。（劉兆儀攝）

吳天海：「黑暗前最後黎明」

談及碼頭港口業務，吳天海直指港口在這幾年已被鄰近地區超越，在華南地區而言，廣州南沙港在過去一年也「過咗香港呢個頭」。這種趨勢源於貨物目的地更接近深圳、南沙等地，當地港口在時效與成本上更具競爭力，屬於「比較自然的是趨勢」。

吳天海坦言，昔日當大灣區港口軟硬件尚未成熟時，香港確有優勢，但如今許多競爭力已然流失。目前仍有若干的獨特優勢在於自由港地位、「基本法」保障的一國兩制以及法律上普通法的保障。

九倉旗下現場為現代貨箱碼頭。(劉定安攝)

針對業務前景，他分析今年上半年全球貨運受「非一般因素」干擾，尤其「關稅戰」引發的提前出貨打亂正常物流。而大型船運聯盟上半年航線重組的過渡期，曾讓香港「略得益處」，但他形容這如同「黑暗來臨前的最後黎明」。他預期下半年的航運業務會比上半年更差。「不過當中有好多因素，例如關稅戰點打，呢個係好大的因素。」