美股｜市場對減息憧憬升溫 道指早段漲逾450點
撰文：蕭通
出版：更新：
美國7月通脹數據符合預期，市場對聯儲局下月減息的憧憬升溫。美股周二（8月12日）早段上揚，道指最新漲逾450點。
本港時間8月12日
【22:50】7月份CPI升幅略少於預期
道指最新報44,443點，升468點或1.06%；納指最新報21,509點，升124點或0.58%；標普500指數現報6,415點，升41點或0.65%。
數據方面，美國7月消費物價指數（CPI）按年升2.7%，低於預期的2.8%，前值為漲2.7%；核心CPI按年升幅3.1%，也低於預期的3%，前值則為2.9%。
【22:48】國際油價下跌
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶63.62美元，跌0.34美元或0.53%；倫敦布蘭特期油每桶報66.42美元，跌0.21美元或0.32%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報119,019.56美元、24小時內約跌1%。
美股｜道指收市跌200點 納指挫0.30%靈活運用ETF 管理美股風險｜伍禮賢美股｜道指收市倒跌224點 納指漲0.35% 蘋果再升3.18%美股｜道指收市升81點 納指漲1.21% 蘋果飆半成「商品大王」羅傑斯料股災將至 推2避險資產：我已全面清空美股