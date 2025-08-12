美股｜市場對減息憧憬升溫　道指早段漲逾450點

美國7月通脹數據符合預期，市場對聯儲局下月減息的憧憬升溫。美股周二（8月12日）早段上揚，道指最新漲逾450點。



圖為2025年4月28日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月12日

【22:50】7月份CPI升幅略少於預期

道指最新報44,443點，升468點或1.06%；納指最新報21,509點，升124點或0.58%；標普500指數現報6,415點，升41點或0.65%。

數據方面，美國7月消費物價指數（CPI）按年升2.7%，低於預期的2.8%，前值為漲2.7%；核心CPI按年升幅3.1%，也低於預期的3%，前值則為2.9%。

【22:48】國際油價下跌

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶63.62美元，跌0.34美元或0.53%；倫敦布蘭特期油每桶報66.42美元，跌0.21美元或0.32%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報119,019.56美元、24小時內約跌1%。