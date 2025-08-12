美股｜道指高收483點　3大指數同飆逾1%　納指標指破頂

美國7月通脹數據符合預期，市場對聯儲局下月減息的憧憬升溫。美股周二（8月12日）造好，3大指數同漲逾1%。其中，道指至收市升483點，納指及標指創收市新高紀錄。



圖為2025年4月28日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月13日

【04:27】Meta升逾3% Intel漲逾半成

道指收市報44,458.61點，升483.52點或1.10%；納指收報21,681.90點，漲296.50點或1.39%；標普500指數收報6,445.76點，升72.31點或1.13%。

其中，AI搜尋引擎Perplexity 對Chrome瀏覽器開出345億美元的收購要約，Google母公司Alphabet上漲1.25%。

另外，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 此前表示，11日英特爾（Intel）行政總裁陳立武 (Lip-Bu Tan)會面，大為讚賞對方，並稱此次會面「非常有趣」，Intel周二股價漲5.62%。

重磅科技股方面，Meta升3.15%、微軟漲1.43%、蘋果公司（Apple）升1.09%、晶片巨頭Nvidia升0.57%、Tesla升0.52%、Amazon亦漲0.08%。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

【04:20】中概股指數收漲1.49% 阿里升3.19%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.49%。其中，阿里巴巴漲3.19%，騰訊音樂（TME）飆11.85%。

【03:48】紐約期油跌1.24%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報63.17美元，跌0.79美元或1.24%。倫敦布蘭特期油收報66.12美元，跌0.51美元或0.77%。

【03:43】美元指數下跌 現貨金價回升

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於98.09，跌0.43%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報147.72，跌0.32%。

金價回升 。現貨黃金每盎司最新報3,347.99美元，升5.20美元或0.16%。

【03:42】恒指夜期收報25,144點 高水174點

恒指夜市期指收報25,144點，升230點，較恒指收市24,969點，高水174點，成交13,600張。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

本港時間8月12日

【22:50】7月份CPI升幅略少於預期

道指最新報44,443點，升468點或1.06%；納指最新報21,509點，升124點或0.58%；標普500指數現報6,415點，升41點或0.65%。

數據方面，美國7月消費物價指數（CPI）按年升2.7%，低於預期的2.8%，前值為漲2.7%；核心CPI按年升幅3.1%，也低於預期的3%，前值則為2.9%。

【22:48】國際油價下跌

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶63.62美元，跌0.34美元或0.53%；倫敦布蘭特期油每桶報66.42美元，跌0.21美元或0.32%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報119,019.56美元、24小時內約跌1%。