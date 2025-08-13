ASMPT(0522)領先半導體設備　AI與汽車市場成增長催代劑｜彭偉新

ASMPT是一家全球領先的半導體及電子製造硬件與軟件解決方案供應商，主要通過提供用於半導體封裝、測試及表面貼裝技術（SMT）的設備與解決方案賺取收入。其核心業務分為兩大分部：包括提供半導體封裝與測試設備，特別是先進封裝（Advanced Packaging, AP）技術，如熱壓焊接（TCB）工具，廣泛應用於人工智能（AI）、高性能計算（HPC）及高帶寬內存（HBM）。以及提供用於電子產品組裝的設備，如印刷機、貼片機等，服務於汽車、消費電子及工業應用等終端市場。



集團主要增長動力來自以下幾方面，其中，人工智能與高性能計算需求帶動AI數據中心及HPC應用對高帶寬內存（HBM）及先進封裝技術的需求激增，特別是TCB工具，帶動公司訂單及收入增長。至於汽車行業電子化趨勢帶動下，電動車（EV）及智能汽車的普及推高對半導體設備的需求，而汽車終端市場約佔集團2024年總收入約20%。另外，中國市場在過去10年的高速擴張下，中國在電動車及消費電子市場的需求增長，帶動集團新增訂單顯著上升，而以2024年計算，中國市場收入在集團的收入佔比由31%增至38%。而集團在TCB及光子解決方案（如矽光子技術）擁有領先地位，TCB工具全球安裝量超過500台，市場佔有率目標為35%-40%，為集團帶來穩定的收入來源。

ASMPT(00522)於今年3月7日至8月12日期間的資金流狀況。（图１）

ASMPT上個交易日以 70.35 港元收市，全日上升 0.15 港元或 0.21%。集團過去5年的平均Beta值為 1，系統性風險與大市同步。52周最高位曾見 105.8 港元，而最低位則曾跌至 42.85港元，以現價 70.35 港元計，ASMPT的股價較 50 天線高出 17.97%，另外，現價亦較 200 天線高出 8.51%，在技術走勢而言，短期走勢較中、長線走勢強勁，尤其是股價自4月見底後，便持續強勁的反彈，暫時未見有出現回調的走勢。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 119 倍，市場給予集團的預測市盈率為 29.5 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.57倍，而市賬率則為 1.79 倍。以整體估值計算並不屬於過高的水平，有助股價在短期內可以繼續作出反彈。

ASMPT的機構投資者持股比率為47.55%，自今年3月7日至今年8月12日期間，股價錄得2.58%的跌幅，不過，在該期間並未有錄得資金流走，反而共錄得11.73 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的9.17 億港元，而散戶則佔當中的2.56 億港元(見圖1)，另外，大戶對散戶資金流比率為 3.6 比 1，上日大戶投資者的坐貨比率為21.89%，而同期最高水平為21.89%，即大戶坐戶比率已處於最高水平，有望見到股價在大戶投資推動下進一步向上。另外，以北水投資者所持有的ASMPT股份佔中央續算總持股比率計算，經過6月底跌返4.24%水平後，已再度回升，並於上周五升返4.98%水平(見圖2)，反映出北水投資者對ASMPT有興趣繼續增持，對股價有利。

ASMPT 北水投資者自今年1月底自今的持股比率變化。（图２）

ASMPT股價由去年10月高位105.28港元跌返今年4月低位見47.38港元後，便開始由低位反彈，並在持續反彈下，成功升返70以上水平，由於9天RSI已升返70水平，有助股價作出進一步的反彈，尤其是在大戶投資者及北水投資者似乎都對ASMPT有興趣下，有助推動股價向上。投資者可以在71港元水平買入，上望80港元水平，只要股價未有失守20天線水平，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。