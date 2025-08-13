美股｜道指收市升463點　納指標指再破頂　中概股指數漲2%

市場對聯儲局下月減息的信心增強。美股周三（8月13日）高開，道指最多曾漲490點，至收市仍升463點；納指及標指連續第二日創收市新高紀錄。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月14日

【04:27】Apple及Amazon升逾1% Meta微軟跌逾1%

道指收市報44,922.27點，升463.66點或1.04%；納指收報21,713.14點，漲31.24點或0.14%；標普500指數收報6,466.58點，升20.82點或0.32%。

重磅科技股表現不一，蘋果公司（Apple）升1.60%、Amazon漲1.39%；微軟跌1.64%、Meta跌1.26%、晶片巨頭Nvidia跌0.88%、Tesla亦跌0.47%。

2018年8月1日，美國紐約中央車站的一家Apple專賣店。（Reuters）

【04:20】阿里巴巴升3.6%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升2.08%。其中，阿里巴巴漲3.64%、嗶哩嗶哩漲6.61%、愛奇藝升5.41%。

【03:50】美元指數下跌 現貨金價回升

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於97.83，跌0.26%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報147.43，跌0.23%。

金價回升 。現貨黃金每盎司最新報3,357.42美元，升9.22美元或0.28%。

【03:45】油價跌逾0.7%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報62.65美元，跌0.52美元或0.82%。倫敦布蘭特期油收報65.63美元，跌0.49美元或0.74%。

【03:42】恒指夜期收報25,741點 高水127點

恒指夜市期指收報25,741點，升110點，較恒指收市25,613點，高水127點，成交16,868張。

2025年1月27日，在哥倫比亞波哥大的一家兌換店內，一名員工展示100美元的鈔票。（Reuters）

本港時間8月13日

【22:46】道指最新漲逾250點

道指最新報44,744點，升285點或0.64%；納指最新報21,726點，漲45點或0.21%；標普500指數現報6,458點，升13點或0.20%。

數據方面，美國7月消費物價指數（CPI）按年升2.7%，低於預期的2.8%，前值為漲2.7%；核心CPI按年升幅3.1%，也低於預期的3%，前值則為2.9%。

【22:43】油價下跌 Bitcoin價格升上12.1萬美元

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶62.68美元，跌0.49美元或0.78%；倫敦布蘭特期油每桶報65.69美元，跌0.43美元或0.65%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報121,511.09美元、24小時內約升1.7%。