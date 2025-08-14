創科實業(0669)北美市場佔65%　無線技術創新推動盈利揚｜彭偉新

創科實業是一家全球領先的電動工具及戶外電力設備製造商，旗下擁有多個知名品牌，如Milwaukee和Ryobi。該集團的收入主要來自電動工具業務，佔比約77%，而地板清潔及家電業務佔約23%。創科實業的亮點在於其強大的品牌影響力與持續的產品創新，特別是在無線電動工具市場的快速增長。短期內，集團將受惠於對美國基礎建設的投資，並藉由提升產品價格來應對關稅壓力；中期內，隨著供應鏈多元化及產能轉移到越南、墨西哥等地，將有助於穩定利潤率；長期而言，隨著無線工具市場滲透率提升及新產品推出，預計將實現持續的收入增長和市場份額擴大。



集團的業務結構以電動工具及地板護理與清潔兩大分部為核心，展現穩定的運營基礎與市場競爭力。根據集團2024年年報，電動工具分部貢獻約90%總收入，旗艦品牌Milwaukee針對專業市場，2024年上半年錄得11.2%銷售增長，主要受惠於無線技術及智能工具的研發突破，而Ryobi的品牌則聚焦於消費市場，受惠於市場的穩定需求。地板護理與清潔分部（Hoover、Vax品牌）佔收入約10%，增長較慢，部分受市場競爭及消費者偏好轉移影響，但相信對整體的影響有限。

從地域分佈看，北美市場的銷售佔整體收入約65%，預計將繼續受美國建築業及家居改善需求驅動；另外，歐洲市場帶來的收入佔20%，亞太及其他地區佔15%，其中亞洲市場因中國及東南亞的基建與園藝需求增長顯著。集團的毛利率從2020年的37.5%穩步升至2024年的40.3%，主要得益於高端產品比例提升及供應鏈優化。雖然2023年上半年曾受原材料成本與匯率波動壓力，但在電子商務渠道的擴張進一步提升銷售效率的情況下，能有效抵銷整體成本的壓力。

市場上目前有17位分析師對創科實業進行調研，目標價範圍在95港元至133港元之間，目標價的中位數為116.5港元。以現價計算，相等於過去12個月的追蹤市盈率約19.2倍，市場給予集團的預測市盈率為17.7倍，較追蹤市盈率為低。此外，集團的市賬率為3.46倍，雖然估值較行業平均水平稍高，但主要因為創科擁有較強的創新能力及在不同市場上有較高的市佔率。

創科實業(00669)於今年3月10日至8月13日期間的資金流狀況。（圖１）

創科實業於8月12日的機構投資者持股比率為41.9%，自今年3月10日至8月13日期間，股價錄得2.71%的跌幅，但並未影響大戶投資者對創科實業的前景信心。在該段期間，反而共錄得31.27億港元的資金流入，其中大戶佔23.62億港元，散戶佔7.66億港元，大戶對散戶資金流比率達到3.1比1，反映出大戶投資者對創科集團仍有較強的主導權。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升至15.13%，其後一度跌至最低見-2.21%，反映大戶投資者曾進行短期減持，但已由低位反彈，並於8月13日升返10.02%，顯示大戶投資者對股份重新看好。

創科實業的股價在去年10月達到122.4港元的高點後，開始持續回落。隨著跌破20天移動平均線，股價一路下滑，最終在4月9日觸及67.10港元的低點。隨後，股價從低位反彈，帶動9天相對強弱指數（RSI）從30以下回升至30，成功突破20天和50天移動平均線，並形成黃金交叉，顯示出見底的信號。此外，股價逐步回補了跌幅的38.2%和61.8%。因此，未來的走勢顯示出持續反彈的潛力，有望收復之前的全部跌幅。建議投資者在100港元附近進行買入，目標可設在120港元。只要股價穩定在20天線之上，則可以繼續持有；若跌破該線，則應考慮止蝕出場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

