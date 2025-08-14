續尋息高且具防守性股份　中海油值得留意｜許繹彬

港股踏入八月後一直維持悶局，徘徊在24600至25100點區間，幾次試圖突破25000點關口亦無功而還。正當投資者苦候方向之際，昨日（即13日）一眾科技股終在股王騰訊（0700）領軍下發力，當中騰訊在公佈業績前股價更創下4年新高，以日內高位586元收市；阿里巴巴（9988）﹑美團（3690） ﹑小米（1810）及京東（9618）亦集體發功，連同港交所（0388）護航下，恒指一度急升超過600點，突破25600點，更以全日最高位25613點收市。



而收市後騰訊公布的業績果然不負眾望，次季不論收入或純利，均勝市場預期。雖然恒指在股王帶領下終於作出突破，惟略嫌成交沒有特別增大，仍未能突破3,000億元，下一站還看能否突破今年高位25735點。

內地救市措施釋放居民消費潛力

除了股王業績亮麗，成為港股大升的原動力外，內地再有新的救市政策出台，值得大家留意。新措施旨在釋放居民消費潛力，降低服務企業經營成本。當中，中國財政部聯同多個部門推出兩大貸款貼息方案，包括個人消費者於一間貸款經辦機構可享貸款補貼利息上限3,000元人民幣，合資格的服務業經營主體，單戶可享貸款利息補貼最高100萬元人民幣；此舉目標明確，重點要振興內需，提升消費，以緩解企業資金壓力。除此之外，美聯儲局理事鮑曼公開呼籲9月起應開始減息，在減息憧憬下，美股近日亦見「硬淨」，相信短期美股表現將繼續受貿易戰消息及息口去向左右。

據內媒報道，由8月4日至8月10日，南向資金淨流入217.51億港元，今年以來累計淨流入達9,008億元，首次突破9,000億元。有投行更料全年「北水」淨流入規模有望超過1.2萬億元人民幣。「北水」湧入亦可望帶動外資流入港股，認為下半年「北水」及「外資」合力下，將推動港股成交持續增大。而南下資金主要流入對象，以為人熟悉的大型科技股為主。其中，阿里於期內獲南向資金淨買入，且已連續4周獲「北水」增持；其次是騰訊、小米、中芯國際（0981），淨買入金額均在10億元以上，可見科技股將主導恆生指數上落，「北水」威力足以左右港股興衰。

中海油具備高息特性

筆者認為，本周多項利好因素，如騰訊業績亮麗，證明中美貿易戰對龍頭科技企業影響有限；中美同意再延長徵收對等關稅限期，美國減息機會高唱入雲，令昨日（13日）恒指在漫不經意下作出突圍，升幅亦超過600點，屬近期罕有。出現此等情況，除了因騰訊炒業績外，亦可能有淡友在25000點附近築起淡倉，而導致夾淡倉情況出現。此說法並非無跡可尋，因近日25000至25500點的熊證街貨量不斷增多，不過筆者對此輪反彈存有保留，始終成交未見增多，投資者宜繼續保持持盈保泰的心態；但如大家認為港股仍然「值博」的話，建議繼續尋找息率高且具防守性的股份。事實上，此類股份近日表現顯得特別強勢，紛紛創下52周新高；如想尋找下一隻高息股，中海油（0883）具備此優良特性，投資者不妨留意。

