李寧(2331)的挑戰與機遇並存　品牌影響力助股價重返前頂｜彭偉新

李寧（2331 HK）是中國領先的運動品牌，擁有約10.3%的市場份額。其主要業務包括鞋類、服裝及配件，其中鞋類佔收入的約50%，服裝約佔42%，配件則約佔8%。近期的亮點包括成為中國奧委會的官方運動服裝合作夥伴，並在2026年米蘭冬奧會上受益。短期內，雖然面臨消費需求放緩的挑戰，但通過提升產品折扣率，李宁能保持良好的庫銷比。此外，隨著跑步和戶外產品類別的增長，預計2026年將逐步復甦。中期內，市場競爭和宏觀經濟穩定將有助於改善業績。長期而言，李宁將持續透過品牌推廣、渠道優化及新產品開發來增強市場地位。李宁的主要亮點在於其產品創新能力及強大的品牌影響力，預計將在未來數年中持續受益於這些因素。



李寧上日以 18.00 港元收市，全日上升 1.00 港元或 5.88%。集團過去5年的平均Beta值為 1，系統性風險與大市同步。52周最高位曾見 21 港元，而最低位則曾見 12.56港元，以現價 18.00 港元計，李寧的股價較 50 天線高出 8.66%，另外，現價亦較 200 天線高出 9.43%，股價屬於偏強的走勢，不過，仍然未有觸及升幅過高而引發的下跌壓力尤其是近日在股價口調期間，交投通常會稍低，反映投資者不願在股價回落期間拋售李寧的股份，反映投資者仍然看好股價前景。

至於李寧的機構投資者持股比率為44.45%，自今年3月11日至今年8月14日期間，股價錄得0.66%的升幅，股價在早前由低位反彈，在該期間共錄得29.79 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的25.08 億港元，而散戶則佔當中的4.72 億港元(見圖1)，至於大戶對散戶資金流比率則達到 5.3 比 1的高位，反映出大戶投資者對李寧非常看好，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上15.82%後，曾一度跌至最低 -8.01%，不過，已由低位逐步反彈，並於上個交易日已重返回正數3.98%，反映整體市況有望逐步好轉。

李寧(02331)於今年3月11日至8月14日期間的資金流狀況。（圖１）

市場現時共有29位分析師對李寧有調研的覆蓋，市場預期即將於8月21日公佈的半年每股盈利為0.68元人民幣，而2025年的每股盈利為1.02元人民幣，預測市盈率為15.2倍，至於2026年更升上1.16元人民幣，預測市盈率則13.4倍。市場給予李寧的目標價中位數為18.68港元，與現價相若，不過，若以15個財務模型計算的合理價為25.86港元，高於現價超4成。而李寧股價在今年3月17日達到19.54港元後出現回調，隨後在跌破20天移動平均線後持續下滑，曾一度在4月9日觸及13.50港元的低點。隨著9天相對強弱指標（RSI）從30以下反彈，股價開始顯現出築底的跡象，並在逐步反彈後成功突破20天線，形成新的上行趨勢。儘管在7月初股價兩度觸及17.50港元時遇到阻力回落，這一水平正好對應於前期下跌幅度的61.8%反彈目標。昨日，股價以裂口高開，並以大陽線突破之前的兩個阻力位，成交量顯著增加，加之9天RSI突破70，表明上漲動能強勁，股價展現出突破的態勢。投資者可考慮在17.50港元水平買入，目標指向19.3港元，若股價失守20天線則應及時止蝕。

