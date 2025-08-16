關稅戰｜特朗普稱將公布進口晶片關稅稅率　暗示或高達300%

美國總統特朗普繼續大打關稅戰，他表示將在未來兩周設定半導體關稅，這是他準備大幅擴大關稅制度的最新跡象，又暗示對進口的半導體徵收的關稅稅率，或高達300%。



2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）前往阿拉斯加與俄羅斯總統普京會面途中，在專機空軍一號上回應記者提問。（Reuters）

他周五在前往阿拉斯加與俄羅斯總統普京舉行峰會途中，在空軍一號上對記者說：「我將在下周和下下周對鋼鐵和晶片—晶片和半導體設置關稅，我們將在下周或再之後一周某個時候設定這些關稅」。

晶片及藥品關稅稅率仍未公布

特朗普暗示對進口半導體徵收的關稅可能更高，「我可能會將稅率定為200%、300%」？

目前尚不清楚特朗普是否在鋼鐵關稅問題上表述有誤，因他已在6月將鋼鋁關稅上調至50%。特朗普曾多次承諾將在數周內宣布對晶片和製藥產品的關稅，但尚未正式宣布。

2025年4月29日，大型科技企業英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）在美國加州舉行的公司年度製造技術大會上發表演說。（Reuters）

另一方面，據外電報道，美國政府正在考慮利用《晶片法》(Chips Act)資金，入股Intel（英特爾）公司。受到消息刺激，Intel於周五升2.9%。

或動用資金法案資金入股Intel

報道指出，華府的談判重點是動用晶片法案的資金，至少部分用於購買Intel股權。目前談判仍處於早期階段，其他方案也在考慮之中。

美國政府計劃入股這家陷入困境的晶片製造商，以支持集團擴大國內製造業務。英特爾曾經承諾將俄亥俄州工廠打造成全球最大的晶片製造工廠，但這項承諾一再被推遲。