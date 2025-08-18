復星醫藥(2196)創新藥物　與全球化策略驅動的增長新引擎｜彭偉新

復星醫藥的主要業務涵蓋藥品製造與研發（佔收入70.7%）、醫療服務（佔18.7%）及醫療診斷與醫療器械（佔10.6%）。集團的亮點包括擁有獨立知識產權的小分子口服DPP-1抑制劑XH-S004，該產品正針對非囊性纖維化支氣管擴張症及慢性阻塞性肺疾病進行臨床試驗，並已成功外授權。另外，集團在中期內可受惠於DPP-1市場的持續擴張、短期內的BD交易收益及長期的創新藥物管線優化，這將有助於提升公司估值。復星醫藥的主要亮點在於其創新產品獲得國際認可及潛在的市場空間，尤其是在DPP-1抑制劑的全球需求增長背景下，將推動未來收入增長。



市場對復星醫藥的前景較為樂觀，集團的增長潛力主要來自四個方面。首先，XH-S004的外授權成功預計可帶來最高6.5億美元的收益，顯示出其在慢性病治療市場的商業價值。其次，DPP-1抑制劑的研發進展順利，預計將於2025年開始貢獻收益，滿足日益增長的市場需求。第三，復星醫藥在研發上的持續投入提升了其產品管線的多樣性，涵蓋多個療法領域，這使其能夠在全球市場中保持競爭力。根據預測，公司的淨利潤將在2025年至2027年間分別達到34.3億元、39.2億元和46.1億元，顯示出穩健的年增長率，分別為24%、14%和17%。另外，復星醫藥積極尋求合作與授權機會，進一步增強其市場覆蓋和產品線的靈活性。這些增長動力不僅顯示出復星醫藥在未來數年的增長潛力，也使其成為投資者關注的焦點。在創新藥物的管線優化下，預期集團在2025至2027年淨利潤分別為34.3億元、39.2億元和46.1億元人民幣，按年增長率分別為24%、14%和17%。至於每股盈利（EPS）預計為1.3元、1.5元和1.7元人民幣。

復星醫藥(02196)於今年3月14日至8月15日期間的資金流狀況。（圖１）

復星醫藥（2196.HK）的機構投資者持股比率為15.47%。自今年3月14日至8月15日期間，股價錄得1.8%的升幅，該期間共錄得8.51億港元的資金流入，其中大戶佔5.03億港元，散戶佔3.48億港元（見圖1）。大戶對散戶資金流比率為1.4：1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升至20.25%；最低曾跌至-5.74%，至於8月15日當日為13.36%。這反映大戶對復星醫藥的整體前景進一步轉為看好，並出現加快入市的訊號。特別是在坐貨比率升至10%以上水平時，顯示出較明顯的動力支撐股價向上。

復星醫藥的股價在去年10月曾隨著大市一度上升，最高觸及19.50港元後隨即回落。在持續的調整中，股價於今年2月跌至12.44港元的低點。然而，隨著9天相對強弱指數（RSI）提前見底並形成底背離，股價成功反彈，不僅突破了20天移動平均線的壓力，還顯示出一浪高於一浪的上升趨勢。最近，股價成功突破了去年10月的高點19.50港元，且成交量明顯回升，9天RSI也突破70，配合MACD在正數區域形成牛市信號，預示著股價的上漲勢頭尚未結束。如果以前期跌幅的1.618倍作為反彈目標，股價有可能上探23.90港元。建議投資者在股價回落至20港元時進行買入，目標價設在24.00港元。不過，若股價跌破20天線，則應考慮止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

