美股｜觀望美烏領導人會晤　道指收市跌34點

美股周一（8月18日）偏軟，道指至收跌34點，納指則微升6點。市場關注主要零售商本周陸續發布財報，以及聯儲局召開年度研討會。此外，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 將與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，投資人也對此保持警惕。



圖為2025年8月18日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月19日

【04:19】美元指數上漲 現貨金價微跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於98.16，升0.32%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報147.91，升0.50%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,333.53美元，跌1.86美元或0.06%。

【04:07】Intel跌逾3.6%

道指收市報44,911.82點，跌34.30點或0.08%；納指收報21,629.77點，升6.80點或0.03%；標普500指數收報6,449.15點，跌0.65點或0.01%。

重磅科技股方面，Tesla升1.39%、Nvidia漲0.86%、Amazon升0.20%；蘋果公司（Apple）則跌0.30%。

另外，有報道指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的政府擬收購英特爾（Intel）10%的股份，Intel股價跌3.66%。

【04:02】中概股指數升0.12% 愛奇藝飆17%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.12%。其中，阿里巴巴亦升0.12%，愛奇藝飆17.09%。。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

【03:59】油價約升1%

國際油價造好，紐約原油期貨每桶收報63.42美元，升0.62美元或0.99%。倫敦布蘭特期油收報66.60美元，漲0.75美元或1.14%。

【03:16】恒指夜期收報25,230點 高水53點

恒指夜市期指收報25,230點，升32點，較恒指收市25,176點，高水53點，成交8,272張。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

本港時間8月18日

【22:49】納指及標指微跌

道指最新報44,947.點，升1.65點或0.00%；納指最新報21,572點，跌50點或0.23%；標普500指數現報6,442點，跌7點或0.12%。

【22:47】油價上揚

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶62.13美元，升0.15美元或0.24%；倫敦布蘭特期油每桶報65.96美元，升0.11美元或0.17%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報115,071.89美元、24小時內跌逾2.5%。