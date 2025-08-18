美股｜觀望美烏領導人會晤　道指早段偏軟

美股周一（8月18日）早段偏軟，市場關注主要零售商陸續發布財報，以及聯儲局召開年度研討會。此外，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 將與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，投資人也對此保持警惕。

圖為2025年8月18日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月18日

【22:49】納指及標指微跌

道指最新報44,947.點，升1.65點或0.00%；納指最新報21,572點，跌50點或0.23%；標普500指數現報6,442點，跌7點或0.12%。

【22:47】油價上揚

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶62.13美元，升0.15美元或0.24%；倫敦布蘭特期油每桶報65.96美元，升0.11美元或0.17%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報115,071.89美元、24小時內跌逾2.5%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）
