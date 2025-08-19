精英匯(1775) 橋頭堡優勢　食正內地客對港高中課程需求｜彭偉新

精英匯集團（1775.HK）旗下主要品牌「遵理學校」提供私立中學輔助教育和全日制日校教育。集團的業務專注於香港中學文憑（DSE）相關科目。遵理近年逐漸改變策略，採取平分春色的方法平衡各科補習名師的影響力，以彰顯品牌價值。不過近日股價的升勢與補習天王式的教育服務應該沒有關係。



集團的私立中學日校部份，專注於中四至中六的全日制教育，是唯一一所持有全科DSE牌照的高中學校，而且並無使用公帑，也沒有教會背景，牌照不受任何慈善團體的牽絆。由於有理科牌照，近年也有在傳統及地區名校的學生轉來就讀，因為學生想由文轉理考入醫護、牙科及獸醫等熱門神科。

而且集團還提供多樣化的配套教育服務及產品，例如近年甚為熱門的中、小學名校插班服務、國際英語水平測試課程及商業高級國家文憑（QCF）等。這些一站式的升學服務能滿足學生的學習需求，還可以免家長奔波之苦。十分受本地及內地新來港高端家庭歡迎。

香港的教育市場對本地及內地家庭的需求持續增長，隨著家長對學術成就的重視，越來越多家庭選擇私立學校來確保子女能夠獲得優質教育。自由市場寶貴的地方在於不同的人有不同的選擇空間。例如求醫，你可以選擇免費的公營醫療服務，也可以去私家醫院或私人診所。

私人教育服務需求的持續增長，為精英匯集團等教育機構提供了良好的發展機會。尤其遵理學校作為集團核心品牌，專注香港DSE補習及私立中學日校教育，能融合兩地的師資力量也是其競爭優勢之一。根據集團2024年的年報內容，遵理學校擁有約200名全職及兼職教師，當中包括資深DSE考試專家及前課程發展主任，具豐富教學及研發教育言產品的經驗。教師團隊以兩文三語（英文、粵語、普通話）授課，確保課程靈活應對不同背景學生需求。亮點包括：1）兩地教師定期接受專業培訓，掌握最新DSE考試趨勢；2）本地生與內地背景生分班教授，提供個人化教學，針對學生強弱項設計課程；3）結合線上及線下教學模式，提升學習效率，這正是本地及內地中學生在學習過程中最具價值元素

事實上，內地家長對高端教育服務的需求更為殷切，尤其是來自內地的中產家庭，他們普遍願意支付高達20至30萬港元的學費，以確保子女能夠在香港接受教育，這筆費用不僅涵蓋學費，還包括課後輔導、升學規劃等一站式服務。內地家長普遍認識到，通過在香港參加DSE考試，學生不僅能夠申請內地的「985」及「211」名校，還能同時報考香港的大學及英聯邦體系的海外名校，這為他們的子女提供了更為廣闊的升學選擇，對內地的背景家庭更具吸引力。

梁振英先生說雙非學生已達入大學的年紀，由2008-2012 年合共有15萬人，雖然有些已經在小學及初中時已經在香港入學，或者已經入讀內地的港人子弟學校，但有些則會選擇在高中才到香港，以上數字還未計算各種人才計劃的家庭。

以上兩批學生有望成為香港私立教育市場的重要客源。隨著越來越多的內地家庭選擇將子女送到香港升學，精英匯集團旗下的遵理日校的中四至中六全日制私立學校正好滿足了這一需求。既不花費公帑，也不佔官津直資名額，也可以普通話加英語學習。與背景相似的同學一齊轉制學習，相濡以沫，家長覺得更能有效幫助學生在DSE考試中取得理想的成績，從而進一步提升他們的升學競爭力。

學生也可以選擇A-Level這些靈活的選擇使得他們能夠在申請全世界的大學時展現出更具競爭力的學術背景。

而香港背靠著內地市場，在教育產業的發展中，同樣可以借鑒英國的成功模式，利用香港作為學生的教育跳板，提供多樣化的升學選擇。其實英國也有類似的預科書院，專門攻入大學前兩年的課程，如 Cardiff Sixth Form College 及 Oxford International College 。短短十年間聲名大噪，入牛劍率比百年名校更高。不少此類學校的校舍由廠房改建，學生不打馬球，純粹應付 A Level 考試。過去十年也不知幾多香港家長也送孩子入這類學校，不重校園環境，只重成績產出。

隨著內地家庭對香港教育需求的增加，私立高中課程無疑成為一個強大的現金牛業務。精英匯集團旗下的遵理學校，專注於各種公開考試的準備，為學生提供高質量的教學和升學指導，既能幫助他們進入內地的985、211名校，也可以留在香港，也可面向海外名校，有助精英匯集團發展為行業內的「橋頭堡」角色。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。