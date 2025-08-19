小米︰不參與內捲價格戰　汽車業務年內有望實現單季盈利

小米（1810）公佈截至6月底季度業績，期內經調整淨利錄得108.3億元人民幣（下同），按年增長75.4%；季度總收入則錄得1,159.6億元，按年增長30.5%，均創下歷史新高。



公司總裁盧偉冰表示，不會參與汽車的價格戰等內捲行為，目前仍聚焦於汽車的交付，儘管在汽車業務中，全面盈利仍有很長的路要走，但相信今年內，有希望汽車業務能在單季或單月實現盈利，此後的2027年，將逐步進軍歐洲市場。



全面盈利尚有很長的路 惟有信心年交付目標達陣

盧偉冰解釋稱，小米智能電動汽車的ASP(平均售價)，由2025年第一季度的每輛238,301元上升6.4%，至第二季度的每輛253,662元，稅後甚至可超過28萬元，因此其產品的價格檔次，與目前價格戰的參與者並不一樣。

期內「智能電動汽車及AI等創新業務」分部收入為213億元，分部經營虧損收窄至3億元。盧偉冰指出，汽車業務有希望，在今年下半年能在單季或單月實現盈利。

但其也明言，過去幾年公司在汽車業務上的投入開支，超過300億元，因此全面盈利尚有長路要走，惟有信心可以完成全年35萬輛車的交付目標。

第二季，小米「智能電動汽車及AI等創新業務」分部收入為213億元。（資料圖片）

手機出貨要躋身「2億俱樂部」 增長空間仍大

針對手機業務，盧偉冰提出要躋身「2億俱樂部」的目標，即與蘋果、三星一起，成為全球僅有的三間全年手機出貨量超過2億部的企業。公司今年的手機目標出貨量就為1.75億部，且要保持ASP的高端化策略，國內的目標就是每年提升1%的市場份額。

談及手機出海，他則表示海外市場會採取不同的策略，例如在某些成熟市場，整體的空間不大，會優先選擇調整結構。而在拉美等市場，就會以規模優先，認為增長的空間還很大，遠未到天花板。

小米大家電業務，同樣視今年為出海元年，今年已經在東南亞、歐洲市場實現銷售和服務的閉環，而今年第三季，將計劃進軍非洲和拉美市場。

公司今年的手機目標出貨量就為1.75億部。（資料圖片）

對待芯片研發存耐心 料有意想不到成功

在芯片領域，盧偉冰則指出，對待小米芯片要有兩三年的耐心，相信會有很多意想不到的成功。未來有無自研芯片的公司之間，會存在代際差異。

小米第二季研發支出達78億元，按年增長41.2%，創歷史新高。公司在今年5月，正式發佈並開源多模態大模型Xiaomi MiMo-VL-7B。