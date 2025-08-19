小米智能門鎖4 Pro　黑科技加持隔空AI掌靜脈識別、3D人臉秒開門

小米商城最新上架了小米智能門鎖4 Pro，這是小米門鎖4系列的首款產品，定價2499元（人民幣，下同）。



外觀上相比此前三代更有「豪華」質感，門外配備攝像頭，門內自帶貓眼大屏。

點擊圖片看小米智能門鎖4 Pro主要功能👇👇👇

+ 11

具備12種開鎖方式，除AI掌靜脈、AI 3D人臉識別、AI指紋、長期密碼、周期/一次性密碼、遠程開鎖、手機藍牙開鎖、應急機械鑰匙外，還支持小米手機、手錶、手環、NFC門卡（均需加購）開鎖。

其中，AI掌靜脈識別利用近紅外光掃描手掌採集靜脈特徵，隔空刷掌秒開鎖，拒真率＜1%，識別速度＜1秒，突破老人指紋磨損、兒童身高限制等開鎖困擾。

AI 3D人臉識別模擬人眼視差繪製人臉面譜，結合3D活體防偽檢測，防止惡意攻擊，拒真率＜1%，誤識率＜0.0001%，識別速度≈1秒。

門外搭載智能貓眼，配備24GHz毫米波雷達搭配AI人形檢測算法，有人靠近逗留自動錄像發通知。攝像頭是200萬像素，152°超廣角，支援動態夜視成像系統，微光全綵、樓道漆黑時自動切換黑白夜視模式。門內集成高清可視屏，訪客按鈴自動亮起，還可隨時喚醒查看。

門鎖採用自研降噪全自動鎖體，關門自動鎖，開關門噪音降低，直插式C級鎖芯貫穿鎖體。可實現多重安全告警提醒，如門未關、門虛掩、面板被撬、門前逗留、多次試錯、脅迫指紋求救等。

續航方面，採用乾鋰電池結合的智能供電系統，門內、外雙重Type-C通用接口。1塊5000mAh鋰電池續航約4個月，4節5號鹼性乾電池續航約6個月，電量≤5%提醒，鋰電池耗盡自動切換乾電池供電。支援外接充電寶應急供電，還可在室內連接充電寶或直連電源為鋰電池充電。

延伸閲讀：小米有品睡眠無感監測帶 非穿戴設計精準測19項睡眠數據價格吸引（點擊連結看全文）

+ 10

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】