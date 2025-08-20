短視頻平台的商業機會　成為了快手(1024)的成功之道｜彭偉新

快手－Ｗ (1024.HK) 是一家領先內容社區及社交平台，公司通過短視頻及直播服務，構建用戶生態，提供線上營銷、直播及電商等服務，核心市場為內地，業務範圍包括線上營銷服務（58.3%收入）、直播服務（39.3%收入）及其他服務（2.4%收入）。其商業模式以用戶流量為基礎，通過廣告、直播打賞及電商傭金變現，AI算法提升內容推薦效率，支撐用戶增長及變現能力。



快手的可靈 AI在全球市場的增長潛力無疑是多家券商看好的主要因素，該款AI是一款先進的視頻生成應用，具備多項特性，使其在市場上脫穎而出。首先，該應用支持用戶通過文本和圖像提示生成高質量的視頻，並具備優秀的運動質量和語義響應能力，讓用戶能夠創建專業水準的內容。此外，可靈AI的多模態視覺語言（MVL）功能使得用戶可以更精確地表達創意。而針對的用戶類型主要包括專業內容創作者和商業用戶，如廣告、電影、動畫及電子商務等領域的專業人士。這些用戶對高效、低成本的視頻生成工具需求強烈，促使可靈AI的用戶人數在短時間內迅速上升。通過為這些用戶提供量身定制的功能和靈活的商業模式，可靈AI成功吸引了大量用戶並加速了其市場擴張。

快手－Ｗ(01024)於今年3月14日至8月19日期間的資金流狀況。（圖１）

自可靈AI推出以來，迅速吸引了大量內容創作者和商業用戶，預計其收入在未來幾年將大幅增長，這表明其在專業視頻生成領域的競爭力不容小覷。這一增長潛力不僅來自於產品的技術創新，還包括其市場的靈活性和用戶基礎的擴張。而70%的可靈收入來自海外市場，這一數據顯示出快手在全球市場中的潛力，特別是在專業視頻創作需求增加的背景下，快手有望進一步提升其市場份額。

快手－Ｗ (1024.HK) 昨日以 74.00 港元收市，全日上升 0.30 港元或 0.40%。集團過去5年的平均Beta值為 1.11，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 81.65 港元，而最低位則曾見 37.55港元，以現價 74.00 港元計，快手－Ｗ的股價較 50 天線高出 11.26%，另外，現價亦較 200 天線高出 38.86%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 19.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 14.2 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.96倍，而市賬率則為 4.44 倍。雖然在估值上稍高，不過，由於集團推出的可靈AI模型受到用戶歡迎，相信可以為集團未來帶來龐大的收入機會。

快手的機構投資者持股比率為33.05%，自今年3月14日至今年8月19日期間，股價錄得1.23%的升幅，該期間共錄得136.52 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的127.31 億港元，而散戶則佔當中的9.23 億港元。大戶對散戶資金流比率為 13.8 比 1，比率反映完全是由大戶投資者主導股價走。另外，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上10.65%，其後作出回調並最低跌至昨日的 -4.58%。只要股價能在短期作出反彈，有望可以拉高整的估值，進一步推動股價上升。

快手股價於曾於今年3月時反彈上最高位68.90港元後，在股價與9天RSI形成頂背馳下，股價開始見頂並作出回調，當失守20天線後，股價進一步下跌，更於4月被大市拖累而跌至最低位見42.90港元。隨著9天RSI由30以下水平作出反彈，股價開始見底回升，並在向上升破20天線後，確認股價已見底。股價在持續反彈下，成功收復了整個跌幅外，更進一步上試之前跌浪總跌幅的1.618倍反彈目標，不過，未能突破及作出回調，雖然曾回調至8月12日低位見70.85港元，但未有破壞反彈浪，並再度上試20天線，只要股價未有再跌穿之前低位70.85港元，有望向整個前跌浪總跌幅的1.618倍作出反彈，上望83.50港元，若果失守70.85港元宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

