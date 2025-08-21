小米 (1810)電動車高毛利與高端市場突破　引領未來增長｜彭偉新

小米集團的主要業務包括智能手機、物聯網（IoT）產品及互聯網服務。智能手機佔收入的39%，IoT及生活方式產品佔33%，而互聯網服務佔8%。集團的亮點在於其強大的品牌效應及價格競爭力，尤其是在高端市場的增長，相信會成為集團未來業績增長的主要催化劑。短期內，隨著新型智能手機及電動車（EV）業務的推出，收入將受惠，特別是電動車業務的快速增長及高毛利率，EV的毛利率達到26.4%。隨著生產能力的提升及新工廠的運作，EV交付量預計會顯著增加，這將成為未來增長的關鍵驅動因素。此外，IoT的強勁表現及其在智能家居產品中的領導地位，將進一步提升集團的市場份額。而小米集團的高端智能手機市場份額逐年上升，顯示出其在高端市場的競爭優勢。物聯網產品的多樣化和強勁的增長，尤其是在家電和智能設備方面，為未來的收益增長提供了支持。隨著全球對智能家居的需求上升，小米的整體業務將受益於這一趨勢，並保持良好的增長潛力，再配合AI技術的應用及產業鏈整合將使小米集團更具競爭力

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 51.7 倍，市場給予集團的預測市盈率為 29.4 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.16倍，而市賬率則為 5.23 倍，整體估值雖然偏高，但主要是市場對未來的業務持有較強的增長預期。小米集團－Ｗ於上日以 52.55 港元收市，全日上升 0.15 港元，升幅為 0.29%。集團過去5年的平均Beta值為 1.2，系統性風險高於大市，但如果整體大市的走勢能夠轉強，小米的股價表現會更強勁。52周最高位曾見過 61.45 港元，而最低位則曾見 17.1港元，因此股價的波幅較大，以現價 52.55 港元計，小米集團的股價較 50 天線低 5.69%，不過，現價則較 200 天線高出 15.45%，反映股價現正處於整固的走勢，只要股價能在短期作出反彈及突破20天線，走勢將可以轉強。

小米集團於8月19日收市計的機構投資者持股比率達到25.85%，而自今年4月15日至今年8月20日期間，股價錄得10.09%的升幅，走勢跑贏同行，在該期間共錄得77.7 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的119.31 億港元，反而散戶則因股價急升而逐步離場，令到錄得41.67 億港元的資金流出(見圖1)。令到大戶對散戶資金流比率為 2.9 比 -1，大戶投資者仍然會成為主導未來股價走勢的動力，至於同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上9.98%，之後曾一度跌返最低曾見 -4.41%，不過，股價走勢仍然強勁，回調整體繼續錄得資金流入，令到大戶的坐貨比率為升返8月20日當日的5.8%，反映整體走勢仍然有望向好。

小米集團的股價自今年2月及3月形成了雙頂回落後，股價曾跌返最低位見36.05港元，其後，股價在急彈下由低位回升，在升破20天線及50天線後，股價成功突破頂部外，更一度升上最高位61.45港元，雖然其後回落，但在失守50天線之前大致只在55.5港元至58.6港元之間徘徊，而股價在7月29日失守50天線後，便抾續回落，一度跌至最低位50.10港元後開始反彈。股價雖然受制於20天線，但在資金繼續流入下，股價相信可短期向上突破20天線形成走勢見底。市場現時共有32位分析師對小米集團有進行調研，而目標價範圍由36港元至80港元不等，不過，目標價的中位數為66.5港元。投資者可以在52.00港元為買入水平，只要股價未有失守前低位50港元，暫時可以繼續持有，並有機會上望7月初的橫行走勢頂部58.00港元，失守50港元止蝕。

圖1：小米集團－Ｗ(01810)於今年4月15日至8月20日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

