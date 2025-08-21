北水流入助收窄AH差價　平保差價會否再縮值得關注｜許繹彬

本周投資港股的投資者，相信一定有「斯人獨憔悴」之感。事緣國內A股於本周一（8月18日）威盡全球，指數出乎意料地創下10年新高。今年A股累計升幅已達11.22%，以升幅計已跑贏一向強勢的美國市場，升勢更超越去年表現凌厲的日本及印度股市，今次可謂「吐氣揚眉」！更值得慶賀的是，A股總市值首次突破100萬億元人民幣。

過去一年，中美貿易戰持續，互相制裁屢見不鮮，內地經濟亦挑戰重重，不少人擔心A股市場能否復甦。然而，當投資者仍在觀望經濟數據之際，A股卻創下10年新高，且在外資持續追捧下，成交量不斷增加。外資加持A股，指A股前景可持續看好，認為其將繼續一枝獨秀，投資者不妨拭目以待。



A股市場總市值於周一突破100萬億元人民幣。

回看港股，國內A股市場一片光明，原本期望恒生指數能突破今年高位25766點，衝上26000點指日可待。然而，事與願違，恒指非但未能跟隨A股上升，反而連續四個交易日下跌。截至本周二（8月19日），恒指累計下挫644點，收報25122點。昨日（8月20日）更一度跌穿25000點，低見24968點。儘管最終微升43點，收報25165點，但卻顯然「失威」。昨日「北水」或因港股表現不及A股，在市況不穩下趁反彈沽貨，淨流出金額達147億港元。未來，25000點料將成為攻防戰關鍵，建議以50天線（即24585點）為防守線，25100點則為阻力位。

外資暫時傾向A股市場

筆者認為，港股走勢過去一直受A股影響，但如今A股強勢，即使「北水」持續積極灌溉港股，港股走勢卻顯得乏力。這或因外資現階段選擇仍然處於低水平的A股，先行將資金從累積了一定升幅的港股市場抽離。此外，之前港股氣勢如虹，其中一個主要原因是銀行同業拆息（Hibor）近數月顯著回落，息口低企自然令投資者利用槓桿原理入市，流入股市的資金增加，促進了市場活躍度，實現貨如輪轉。但近日，本港一個月Hibor升穿2.5厘，連升六天，創一個月新高。巧合的是，這段期間正值A股連升，港股卻未能分享甜頭。未來，除「北水」流向外，Hibor的高低亦將影響恒指走勢。

美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

本周另一焦點是美國聯儲局能否如期於9月減息。焦點落在周五（8月22日）舉行的Jackson Hole全球中央銀行年會，屆時聯儲局主席鮑威爾的演說備受關注。值得留意的是，「北水」持續流入令A﹑H股差價收窄至逾六年來最窄，建議投資者發掘有望進一步收窄AH差價的股份，例如中國平安（2318），其AH差價近日已收窄至不足10%，投資者可留意其是否進一步收窄，甚至出現超越的可能。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。