MPF｜GUM﹕年內人均回報逾3.2萬元　呢隻股票基金升幅超過26%

環球股市接續上揚，為打工仔的強積金賬戶帶來進賬。據強積金顧問公司GUM指出，截至今年8月18日，年內強積金賬戶人均回報逾3萬元，單計8月份，人均回報為4,956元。



GUM指出，截至今年8月18日，該公司強積金綜合指數年初至今累升11.9%，8月則錄得1.6%的回報。人均回報方面，8月錄得4,956元，年初至今則累積達32,657元，反映市場氣氛持續改善，尤其在股票類資產的帶動下表現亮眼。

GUM指，8月強積金市場表現穩中向好，股票類資產繼續主導升勢，尤其亞洲及本地市場表現突出。混合資產基金亦受惠於股票升勢而錄得不俗回報，而固定收益基金則維持穩健但回報有限。

年內港股基金回報率26.2%

GUM進一步指出，截至8月18日，日股基金在8月回報為5.5%，為表現最佳。大中華基金及香港股市基金，月內回報率分別為4.3%及2.5%，美股基金回報率僅有1.3%。

香港股票基金在年內回報率達26.2%，大中華基金回報為25.6%。至於日股基金及美股基金，年內回報分別為17.1%及8.4%。