AI需求回升推動萬國數據(9698)業務增長｜彭偉新

萬國數據 (9698) 是內地及東南亞領先的高性能數據中心開發商及運營商，專注於提供數據中心託管及管理服務，服務對象包括雲服務提供商、互聯網公司、金融機構及電信運營商。業務覆蓋中國的一線城市，包括北京、上海、香港和深圳，並通過子公司GDSI積極拓展東南亞市場，包括馬來西亞和印尼等地。根據IDC報告，萬國數據在中國第三方數據中心市場市佔率超過20%，位居行業首位，憑藉其核心城市布局及能源效率優勢，擁有穩固的市場領導地位。業務範圍主要包括三類：數據中心託管服務、管理服務及其他服務。數據中心託管服務是核心業務，佔總收入約90%，提供機櫃租賃、電力、冷卻系統及網絡連接，以滿足客戶對高性能數據處理的需求。管理服務佔約8%，包括運營管理及技術支持，為客戶提供定制化解決方案，其餘2%來自諮詢及數據中心設計等其他服務。公司服務市場主要分為中國（佔收入約80%）及東南亞（約20%），客戶包括阿里巴巴、騰訊等大型雲服務商。



萬國數據通過以C-REITs形式包裝及上市數據中心資產，可顯著提升財務靈活性和競爭力。透過發行NF GDS數據中心C-REIT，集團可融資人民幣24億元，淨收益約21.1億元，可用於償債及業務擴張，特別是降低高槓桿壓力，改善利息覆蓋比率，並支持集團旗下GDSI在東南亞市場的拓展。C-REITs提供穩定現金流，吸引機構投資者，增強融資渠道多元化，減少對銀行貸款的依賴。在定價方面，資產溢價達到資產淨值的12%，提升流動性及估值，有助於提升股價。

集團剛公佈的2025年半年業績表現強勁，收入達22.9億元人民幣，同比增長12%，環比增長7%。調整後EBITDA約為9.9億元，增長率達到9%。毛利率提升至22.5%，顯示出公司的成本控制能力加強。淨利潤達到1.5億元，與去年同期的虧損相比，顯示出顯著改善。隨著生成式AI技術的廣泛應用，對數據中心和雲計算服務的需求持續增長，特別是在互聯網和科技行業。客戶對高性能計算需求的增加促使集團在基礎設施方面加大投資。此外，隨著英偉達恢復H20芯片在中國的銷售，供應鏈的不確定性顯著減少，進一步鞏固了市場需求的穩定性。這些因素共同促進了萬國數據在AI驅動的市場中獲得更多商機，顯示出強勁的增長潛力。

萬國數據－ＳＷ(09698)於今年3月18日至8月21日期間的資金流狀況。（圖1）

萬國數據於8月20日收市計的機構投資者持股比率為32.95%。自今年3月18日至8月21日期間，股價錄得19.37%的跌幅，雖然股價受壓，但該期間反而錄得31.97億港元的資金流入，當中大戶佔25.87億港元，而散戶則佔6.11億港元（見圖1），大戶對散戶資金流比率為4.2比1，反映整體走勢仍由大戶投資者主導。同期，大戶投資者的持有比率最高曾升至26.96%，其後最低跌至3.53%。不過，在逐步由低位反彈下，於8月21日已升返15.21%，反映整體動力已回復。

萬國數據的股價自去年12月低位17.50港元回升，至2月底達到48.90港元後開始調整，曾跌至4月9日的17.00港元。隨後，9天RSI成功突破30，顯示股價見底回升，並於4月24日突破20天線，確認股價已回暖，最終上升至38.70港元，達到61.8%的反彈目標。儘管股價後來因RSI從70以上回落而進行調整，但在30.44港元逐漸回穩，並未失守29.50港元的反彈目標。若股價重返33.00港元，將有進一步上升至7月份高位的潛力。投資者可在31.00港元水平買入，上望38.70港元。

