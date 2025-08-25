濱海投資 (2886) ：挑戰中顯韌性　高股息穩健投資之選｜彭偉新

作為中國領先的清潔能源營運商之一，濱海投資有限公司(2886) 在2025年上半年交出了一份穩中向好的中期業績。儘管受到暖冬及房地產市場復甦緩慢影響，但集團仍展現了出色的營運韌性和盈利能力，特別在毛利率提升、第二季度銷氣量反彈、融資成本下降及歸母淨利潤增長等方面，彰顯其作為城鎮燃氣行業領導者的投資價值。



2025年上半年業績概覽：應對挑戰展現韌性

根據2025年中期業績公告，濱海投資上半年總收入約29.31億港元，同比下降17%，主要因暖冬導致全國天然氣消費量下降0.9%，集團總銷氣量減少14%至11.4億立方米。核心業務管道燃氣銷售收入約27.41億港元(佔總收入94%)，同比下降16.8%。工程施工及天然氣管道安裝服務收入下降25.6%至1.25億港元，受房地產市場低迷影響。天然氣管輸服務收入略降至0.27億港元。值得一提的是，增值服務收入逆市增長7%至3,767萬港元，成為亮點。儘管收入承壓，公司通過優化氣源結構和把握政策機遇，展現了穩健的營運能力，為後續復甦奠定基礎。

毛利率顯著提升，氣體盈利能力突出

儘管收入下降，濱海投資的營運效率顯著提升，特別是在毛利率和氣體盈利能力方面的表現令人矚目。2025年上半年，集團毛利約3.10億港元，同比下降10%，但毛利率提升0.9個百分點至10.6%。更重要的是，城鎮燃氣平均毛差每立方同比提升0.07元人民幣，達到每立方0.50元人民幣。這受惠於公司積極優化上游氣源結構，降低採購成本，並受惠於多地政府推行的居民用氣順價機制，例如在瀏陽、昌樂、淄博等地調整零售價，改善民用氣價倒掛問題。這些舉措不僅提升了氣體業務的盈利能力，也優化了上下游價格聯動機制，為集團在供過於求的市場環境中保持競爭優勢提供了保障。增值服務業務表現亮眼，其中「泰悦佳」品牌燃氣具銷售毛利同比增長91%，鞏固了集團多元化盈利基礎。

第二季度銷氣量強勢反彈，預示全年目標可期

雖然上半年總銷氣量下降14%，濱海投資在第二季度的表現為投資者注入了信心。業績顯示，第二季度總銷氣量同比增長13%，扭轉了首季暖冬的負面影響，顯示業務快速復甦。管道燃氣銷售作為核心業務，覆蓋住宅用戶(1.87億立方米)及工業用戶(6.42億立方米)，在第二季度需求回暖的推動下展現強勁增長動力。各地經濟穩步恢復，結合公司積極開拓下游市場，預計將進一步刺激銷氣量增長。管理層表示，隨着國內經濟復甦及清潔能源需求增長，公司有信心管道氣達成全年銷氣指引，為下半年業績持續改善提供支撐。

融資成本大幅下降，財務結構更穩健

濱海投資在財務管理上表現出色。2025年上半年，公司綜合融資利率下降至4.67%，較去年同期降低82個基點，節省融資成本約2,914萬港元。這受惠於集團開拓多元化融資渠道並優化融資結構，而更令人振奮的是，集團資產負債率近年首次降至70%以下，反映財務結構顯著改善。這不僅降低了財務風險，也為未來戰略投資和業務擴張提供了更大靈活性，增強了公司在行業中的競爭優勢。

歸母淨利潤增長3%，彰顯盈利韌性

在收入下降的挑戰下，濱海投資實現公司擁有人應佔溢利約1.73億港元，同比增長3%，每股基本盈利達12.54港仙。這增長反映了公司在成本控制、業務結構優化及盈利能力提升上的成功。毛利率提升、融資成本下降及增值服務業務的快速增長，有效抵消了銷氣量下降的影響。歸母淨利潤的增長顯示了公司在複雜市場環境中的營運韌性，也證明了其多元化發展策略的有效性。管理層預期，隨着順價機制擴大覆蓋及市場需求復甦，盈利能力將繼續穩步提升。

未來增長動力：政策與技術雙輪驅動

濱海投資的未來增長潛力來自三大動力。首先，中國政府推動的「碳中和」及「煤改氣」政策顯著促進天然氣需求增長，特別是在天津、山東等工業重鎮，政府補貼和清潔能源推廣為管道燃氣銷售及管輸服務提供穩定動力。其次，中國內地持續的城市化進程帶動燃氣管道網絡擴張，集團在浙江等新興市場投資基礎設施，拓展用戶基礎，提升收入潛力。最後，透過子公司天津濱投新智科技有限公司，應用物聯網、雲計算及人工智能技術，集團優化燃氣管網監測與運營效率，降低成本並增強市場競爭力，為長期發展奠定基礎。

穩定股息吸引收息投資者

濱海投資自2013年起每年派發股息，過去五年平均股息率超過5%，對收息型投資者具吸引力。2024財年派發全年股息0.076港元，追蹤年股息率達6.55%，公司早前宣布股市計劃，預期2025年派息金額為0.081港元，以現價1.15港元計算，預計股息率達7.00%，高於過去五年平均值5.7%。在市場預期美國未來一年持續減息的背景下，公司穩定的派息政策有望維持高股息率，增強投資吸引力。股價方面，自2024年9月低位0.86港元反彈後，多次觸及1.24港元，現於1.00港元企穩，2025年8月22日收報1.15港元，較50天線和200天線分別高5.36%和4.2%，短期走勢穩健。

結語：值得關注的投資機會

濱海投資2025年上半年的業績展現了其在挑戰中的韌性與潛力。毛利率的提升、第二季度銷氣量反彈、融資成本下降及資產負債率優化，結合3%的歸母淨利潤增長，凸顯公司穩健的營運能力和財務管理。作為城市燃氣行業龍頭，濱海投資憑藉政策支持、技術創新及多元化發展策略，正朝綜合能源服務商目標邁進。對於尋求穩定回報的散戶投資者，濱海投資以其高股息率和穩健前景，無疑是值得關注的投資選擇。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

