地平線機器人(9660)技術創新與戰略合作　助推盈利增長｜彭偉新

地平線機器人的主要業務是提供先進的自動駕駛輔助系統（ADAS）及自動駕駛解決方案，產品包括J6系列芯片及Horizon SuperDrive軟件。預計到2025年，硬體產品收入將占總收入的70%以上，特別是J6系列芯片的出貨量將顯著增長。集團的亮點在於其在中國市場的領先地位以及與主要汽車製造商（如奇瑞和比亞迪）的合作，這將推動未來的收入增長。集團中期也將受惠於自動駕駛技術的快速迭代及市場需求的增加，而即將推出的HSD解決方案將為集團帶來額外收入。隨著ADAS市場的擴張及技術成熟，預計集團的長期收入將穩步增長，市場預測集團在2030年的淨利潤有望達到85億元人民幣，顯示出強勁的增長潛力。



對地平線機器人的股價利好因素包括集團推出的J6系列芯片和HSD解決方案，這些將成為業務增長的重要驅動力。這些新技術不僅提升了產品性能，還能有效降低生產成本。隨著市場需求的增長，這些創新將幫助公司獲得更多訂單，進一步提高市場佔有率。技術的持續進步不僅能增強客戶黏性，還能開拓新的商業機會，從而提升整體營收。此外，集團與多家主要汽車製造商的合作關係也是增長的重要催化劑，這些合作不僅提供穩定的訂單來源，還能促進技術交流，加速產品開發。隨著汽車行業對自動駕駛技術需求的增強，地平線將受益於這些戰略聯盟。

地平線機器人－Ｗ(09660)於今年3月20日至8月25日期間的資金流狀況。（圖１）

在集團自動駕駛輔助系統（ADAS）領域，市場需求持續增長。隨著消費者對安全性和便利性要求的提高，自動駕駛技術受到越來越多的重視。預計未來幾年，市場對這類技術的需求將進一步上升，推動地平線的收入增長。穩定的市場需求使公司能在不確定的經濟環境中保持良好的業績表現。儘管目前地平線機器人仍面臨虧損，但多份報告對未來的盈利潛力持樂觀態度。隨著產品線的擴展和市場需求的增長，預計公司將在未來幾年實現盈利。隨著營運效率的提升和成本控制措施的實施，公司的毛利率有望逐步改善，為投資者帶來長期回報的潛力。這種盈利潛力的預期改善，提升了市場對地平線未來表現的信心。

截至8月22日收市，機構投資者的持股比率為18.72%。自今年3月20日至8月25日，股價錄得3.85%的跌幅，但並未影響投資者對集團前景的樂觀情緒。在此期間，共錄得78.38億港元的資金流入，其中大戶佔72.79億港元，散戶則佔5.6億港元（見圖1）。大戶對散戶資金流比率為13：1，反映出大戶投資者在推動股價上升的動力仍然強勁。此外，大戶投資者的持股比例曾由最高的14.84%降至最低的-4.09%，近期已反彈至8月25日的5.51%。整體大戶資金動力正在改善，未來可能為股價突破阻力帶來更大的上升空間。根據中央結算戶口的數據，首十大證券商持有地平線機器人股份的比率由6月16日的70.43%逐步增加至8月22日的75.22%，顯示大戶投資者對地平線機器人的前景非常看好。

地平線機器人預計於8月27日發布2025年上半年業績，市場對業績的預期暫時未見顯著樂觀情緒。股價自2025年2月27日高點10.38港元回落後，於4月7日觸及低點4.55港元後展開反彈。然而，股價至今未能突破整個下跌波幅的61.8%黃金分割回調目標。上週一，股價一度攀升至8.10港元的階段高位，雖後略有回落，但仍能維持在相對高位區間，顯示潛在的向上突破動能。技術指標方面，相對強弱指數（RSI）已突破70，反映買盤力量增強。投資者可考慮在股價回調至7.80港元水平時買入，目標價10.00港元，但若股價跌破20天移動平均線（約7.30港元），應及時止蝕離場。

