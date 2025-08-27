小鵬汽車(9868) L4自動駕駛領先　2026年盈利可期｜彭偉新

小鵬汽車主要業務是設計、開發、製造及銷售智能電動汽車，並專注於智能化技術的應用。按2025年第二季度的市場資料，集團旗下的G6及G9分別佔收入的24%及10%，成為集團主要收入的來源。而推動集團股價的主要亮點包括毛利率創歷史新高，達17.3%，並且交付量創下10.3萬輛的紀錄，顯示出強勁的市場需求。在短期內，隨著新車型如P7、G7及X9的推出，預計將進一步提升集團的銷量。而集團透過與大眾汽車的深度合作，亦有助拓展服務收入。另外，隨著L4自動駕駛技術的量產及人形機器人的推出，將持續增強其市場競爭力。



全球電動汽車（EV）行業正處於快速增長的周期，隨著全球對環保和可持續交通的需求增加，市場需求持續上升。市場預期隨著技術進步和生產成本的降低，電動汽車的價格逐漸變得更具競爭力，吸引了越來越多的消費者。2025年以後，電動汽車的市場份額預期會再顯著提升，特別是在中國和歐洲等主要市場中。不過，行業也面臨挑戰，如激烈的市場競爭和原材料價格波動等。隨著特斯拉及其他新興品牌的競爭壓力迫使傳統汽車製造商加速轉型，進一步推動整個行業的創新和發展。至於政策支持和基礎設施建設的加強也將為電動汽車行業提供持續的增長動力。因此，小鵬汽車仍然處於一個增長中但競爭仍然較大的市場中。

小鵬汽車－Ｗ(09868)於今年3月21日至8月26日期間的資金流狀況。（圖１）

小鵬汽車的生存之道包括新車型推出、技術創新、戰略合作及海外市場擴張，這些因素將支持其盈利能力的提升。近期，新款Mona M03和改款P7的上市被視為增長的關鍵推動力，這些新產品不僅吸引了新消費者，還提升了品牌形象和市場競爭力。預計銷量將顯著增長，特別是在年輕消費者中反應熱烈。新車型的設計和功能創新也改善了用戶體驗，促進了重複購買和口碑傳播。此外，小鵬在自動駕駛和AI技術方面的進步被認為是其核心競爭優勢。報告指出，L4自動駕駛技術的推進將提升車輛安全性和便利性，進一步吸引消費者。隨著技術成熟，小鵬汽車在智能電動車市場中有望樹立領先地位。

集團與大眾汽車的戰略合作被視為拓展市場的關鍵因素。合作不僅能引入先進技術和管理經驗，還能在市場推廣和銷售渠道上獲得支持。報告中提到，這一合作有助於小鵬汽車擴大在全球市場的影響力，特別是在歐洲和東南亞等潛力市場。各券商認為，這種跨國合作將提升小鵬的市場競爭力，並加速其國際化進程。而隨著產品線的多樣化和技術的提升，小鵬汽車在國際市場的競爭力逐漸加強。特別是在歐洲和東南亞等地區，隨著消費者對電動車的需求增加，小鵬汽車有望獲得更多市場份額。報告強調，拓展海外市場不僅可以提高銷量，還能進一步增強品牌的全球知名度和影響力。

小鵬汽車以8月25日收市計的機構投資者持股比率為25.84%，自今年3月21日至今年8月26日期間，股價錄得12.93%的升幅，而在該段期間共錄得148.64 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的134.83 億港元，而散戶則佔當中的13.82 億港元(見圖1)，加上大戶對散戶資金流比率為 9.8 比 1，反映大戶投資者仍然在股價上擁有主導能力。同期大戶投資者的坐貨比率由年中最低水平2.08%開始回升，曾一度升上最高位19.35%，雖然其後回落至於8月26日當日的9.14%，但仍然見較強的動力，尤其是大戶的資金流仍然處於全部時期最高位附近，反映投資者未有看淡股價前景。

小鵬汽車股價於2025年3月攀升至106港元高位後回落，9天RSI跌破70，觸發連續下跌，失守20天線後低見60.60港元，跌幅約42%。其後股價反彈，重返20天線並企穩，逐步收復跌幅的38.2%及61.8%黃金比率反彈目標，預股後市可以繼續上升，上望106港元，建議93.00港元水平買入，不過，股價一旦跌穿88港元，則要先行沽出止蝕。

