維信金科(2003)中期業績強勢　積極投入創新科技值得看好｜彭偉新

維信金科 (2003) 近期公佈的2025年上半年業績，展現出其在中國金融科技市場的增長勢頭。業績顯示，集團上半年總收入按年增長43.8%至25億元（人民幣，下同），內地貸款實現額按年增長40.6%至380億元。更為關鍵的是，調整淨利潤按年增长80.5%至2.18億元，這反映除了規模效應，集團憑藉風險模型優化和AI技術應用下，盈利能力正實質性提升。



在當前全球經濟不確定性增加、國內消費信心波動的背景下，維信金科能維持如此穩健的增長，實屬不易，這得益於其對優質借款人的聚焦、嚴格的風險控制以及多元化的資金合作夥伴網絡。集團上半年複貸借款人佔比高達77.9%，是其客戶基礎穩固、業務可持續性強的有力證明。集團也恢復派發中期股息，每股5港仙，表明其對自身財務韌性和股東回報的信心。



科技賦能與精準獲客定義核心競爭力

維信金科的核心競爭力，深植於其對科技的持續投入與應用。金融科技行業的致勝關鍵，在於風險控制和獲客，維信金科致力於利用科技發掘優質借款人，以及對風險控制持續強化。集團上半年研發費用達5850萬元，按年增長2.6%。

值得關注的是其在人工智能（AI）技術方面的突出優勢。以「蜂鳥」2.0平台為代表的智能風控系統，通過可視化策略配置與智能情景驗證的雙引擎方法，顯著提升了風險識別的準確性和效率。此外，ChatBI工具和基於「金烏大模型」的多智慧體協作系統，都表明集團在研發、風控及運營各環節深度融入AI，有效降低了運營成本，並增強了風險管理的精準度。在日益嚴格的監管環境下，這種科技驅動的合規性和效率提升，是其保持市場競爭力的關鍵。

在獲客方面，維信金科通過深化與頂尖電商、移動服務商及旅遊平台的合作，建立了穩健的流量合作關係。集團累計註冊用戶達1.67億，按年增長11.7%，證明其強大的市場滲透能力。集團聚焦優質借款人，並通過創新科技為客戶提供量身定制的解決方案，不但提升了轉換效率，也確保了客戶質量的穩定性，為其業務的長期健康發展奠定了基礎。

戰略投資EXIO Group開拓新機遇

除了提升自身的創新技術能力，筆者留意到，維信金科戰略投資了一間香港持牌虛擬資產交易平台（VATP）EXIO Group，顯示了其對新興技術領域的探索決心。集團表示，這次投資旨在探索傳統金融與新興數字資產領域的協同效益，有助提升資產安全性和用戶體驗，同時幫助業務多元化發展。儘管虛擬資產市場仍處於早期階段，但維信金科此舉也顯明其對創新金融科技持開放積極的態度，對未來科技趨勢具敏銳洞察。

維信金科股價自今年3月底升上最高位4.72港元後反轉為反覆，其後股價再度於5月升上4.52港元後見頂回落，並形成下行走勢，但股價只跌至3.01港元後反彈，近日股價再度企穩，股價已升破20天線有望見底，股價可逐步回升，以3個常用的財務模型計算其合理估值，目標價可以定於4.50港元，現價仍然有約30%的潛在上升空間。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。