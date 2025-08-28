港股成交持續急增　港交所有望水漲船高｜許繹彬

內地股市牛氣沖天，出現持續升浪，實屬近年罕見，更促使滬綜指數創下10年新高，A股總市值突破100萬億元人民幣。外界普遍認為，內地A股已踏入牛市，預料未來將吸引更多內地投資者及外資參與A股市場。正因如此，相較港股市場，A股市場起步較晚，如今終於發力「轉勢」。部分投資者擔心內地資金會留守國內，令南下「北水」力度減弱，外資亦可能轉投A股，間接影響港股未來走勢。然而，此言論暫未兌現。本周在A股氣勢如虹的帶動下，港股連續三個交易日日均成交額超過3,000億元，北水仍是主要推動力。恒生指數在本周一（8月25日）終於打破近日悶局，高見25913點，收報25829點，創2021年10月以來新高。港股一洗過去四年的頹風，升勢超越全球主要股票市場，成功擺脫「金融遺址」的污名。



港股後市表現繫於北水流入規模

未來能否兌現「內地股市造好反不利港股」的預測，投資者需密切留意北水力度是否減弱。港股突然打破沉默、重展升浪的原因，除了內地股市一掃頹風外，另一關鍵因素是美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球中央銀行年會「放鴿」，大幅提升9月減息可能性，推動美股創下新高，亦帶動港股表現。

筆者認為，內地A股在距離2015年股災近10年之際，迎來「報復式反彈」。這次反彈理性且有序，呈現「慢牛」走勢，與2015年「盲牛」亂衝亂撞後引發股災的情況不同。投行普遍認為，A股暫未見「泡沫」風險，對中資股前景一致看好。內地股市此輪升浪，源於去年及今年國家連環推出救市措施，特別是激活資本市場的力度最為顯著。如今股市谷底反彈，顯示政策效果顯現，市場釋放大量資金，湧入滬深兩市，成交額突破3.14萬億元人民幣，創歷史次高。此外，人民幣匯率亦表現強勁，在岸及離岸人民幣兌美元一度升穿7.15關口，為近10個月最強勢。人民幣匯率走強進一步印證救市措施的顯著成效。在多項利好因素支持下，外界認為A股升浪僅是起步，言之有理。

港交所或挑戰500元關

回看港股，即使A股近日節節上升，港股走勢卻相對含蓄，原因或是港股累積一定升幅後，沽壓加重。即使是對港股青睞有加的「北水」，在高位不破的情況下，亦持續減持，出現「淨流出」現象。因此，在缺乏自身推動力的情況下，投資者不宜過分進取。但鑑於港股成交近日急增，即使「不看好，暫亦不宜看淡」。未來走勢或許「成也A股，敗也A股」。例如昨日（8月27日），上證指數在收市前急跌近70點，港股跌幅隨即加劇，下挫逾300點，跌至接近25100點水平。適逢期指即將結算，月底前波幅料將較大，明確方向或需待9月。港股近日成交顯著急增，本周每日成交額持續超過3,000億元，若能保持此勢頭，港交所（0388）無疑是最大受惠者，其股價有望水漲船高。建議投資者密切留意，在市況趨穩下，港交所股價有望挑戰500元大關。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

