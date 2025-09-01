平保︰對中國資本市場具信心將增股票投資　留意高分紅及增長型股

平保（2318）今年上半年壽險業務新業務價值按年增近四成，該集團董事會秘書盛瑞生表示，新業務價值驅動增長有兩個核心因素，包括整體的產品價值力有不錯提升，以及個險渠道和代理人渠道產能都還是在不錯的增長，預計這些驅動因素下半年還是可以得到比較好的延續，對全年的新業務價值表現充滿信心。



平保表示，會繼續增持中國權益市場，即A及H股場投資。（資料圖片）

盛瑞生也提及，9月1號開始，根據中國監管部門指引，壽險產品的定價利率還會有一個下行，固定利率類產品從2.5%下調到2.0%，分紅保底承諾部分從2.0%調到1.75%，萬能險就會從原來1點幾調到1.0%。不過，他預計，相關產品仍存吸引力，因為客戶對財富管理、保險產品及醫療養老服務需求仍然會旺盛。

至於新政策或會令分紅險產品佔比提升，從而影響利潤空間，盛瑞生則預計影響輕微，因為可以透過產品繳期調整，及產品結構優化及代理人佣金調整等方式來應對。

對於平保股價在A股近期有不錯表現，但H股則較為落後，盛瑞生表示，A股和H股是兩個不同市場會有不同供求，投資者認知也不同，但平保仍是國際投資者重要的投資選擇，但認為平保的價值還沒有真正反映，包括全牌照綜合金融模式，不同業務協同價值還沒有被市場認知。同時，醫療養老商業模式及行業增長潛力，也還沒有在股價上反應出來。

盛瑞生表示，A股和H股是兩個不同市場會有不同供求，投資者認知也不同，平保的價值還沒有真正反映。（資料圖片）

投資方面，盛瑞生表示，對中國資本市場具備信心，經歷近期升勢後，估值仍偏低，仍可以看到低估值及高分紅的股票。而股市相較經濟情況有先行因素，滬深兩地市場交易額突破3萬億元人民幣，屬於少見高峰，反應市場信心足夠。

他表示，會繼續增持中國權益市場，即A及H股場投資。上半年股市投資佔險資組合的13%，相信還會有上升空間。平保除了內銀及同行等股份外，也有關注人工智能驅動的新質生產力板塊、新能源、醫療及創新藥等增長型股份，相信也存在機遇。

對於香港保監局早前透露研究引入全新保險公司，提供結合保險及養老的一站式服務，助退休港人北上養老。早前有消息稱，平保為有意取得相關牌照的兩家公司之一。

盛瑞生表示，香港市場確實高度關注過程中，大灣區協同起來還是有很多優勢，平保在大灣區佈局了很多醫療養老的服務能力，因為香港市場也有高品質的醫療服務需求、高效的健康養老需求，如果有機制幫助港人實現好的醫療服務和好的養老服務，並給平保這樣的機會，會願意去做。