復星國際以創新與全球化重塑健康與消費新格局　股價有望再走高

復星國際（0656）剛公佈2025年中期業績，集團總收入達872.8億元人民幣（單位下同），歸屬母公司淨利潤達6.6億元，四大核心子公司總收入達636.1億元，佔集團總收入73%，當中以健康板塊及保險業務為公司帶來最多利潤，分別達7.55億元及12.18億元。海外收入佔總收入的比例超5成，達466.7億元，而集團在創新藥、新消費及全球化佈局上的持續投入，將成為復星未來業績增長的關鍵動力，並有望推動股價穩步上行。以復星旗下復宏漢霖為例，其年初至今的股價累計漲幅便超過250%，將繼續為母公司股價提供有力支撐。

創新藥研發與全球商業化突破

復星國際的健康板塊在2025年上半年表現突出，歸母淨利潤同比增長48.3%。上半年，復星迎來創新成果收穫期，復星醫藥自主研發及許可引進的4個創新藥品共5項適應症於境內外獲批上市、4個創新藥品申報上市。其中，復邁寧（蘆沃美替尼片）填補國內罕見病腫瘤治療空白，成為腫瘤及罕見病領域的重要里程碑。小分子口服DPP-1抑制劑授權出海，潛在總額達6.45億美元，彰顯其全球商業化潛力可觀。

復宏漢霖的創新藥研發尤為耀眼，其HLX43成為全球首個進入II期臨床階段的PD-L1靶向ADC（抗體偶聯藥），目前正在中美日澳等國家開展非小細胞肺癌、胸腺癌等實體瘤的臨床研究，該產品在藥物安全性、藥物療效以及研發進展上展現出顯著的競爭力，有潛力成為「廣譜抗癌藥」。

據行業分析，復宏漢霖管綫中孕育著多款「百億美元」級別的明日之星，其中，全球首個獲批一綫治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗H藥漢斯狀，其全球終端市場潜力超過50億美元；HLX22（HER2）有望改變一綫胃癌標準治療方案，並劍指更廣闊的乳腺癌市場，全球終端市場潜力超過100億美元；上述提到的HLX43，覆蓋非小細胞肺癌和肝癌等主流癌種，全球終端市場潜力超過150億美元。復宏漢霖可謂是復星在創新藥領域的重要引擎，持續為集團注入高質量增長動能。

全球化佈局貢獻超五成收入 戰略底盤穩固

復星始終以全球化為核心戰略，整合全球資源與中國市場動力，推動業務生態協同增長。2025年上半年，復星在全球超過40個國家和地區擁有產業佈局，佔集團總收入比例達53%，反映全球化能力顯著提升。復星的全球化能力除了在創新藥上表現亮眼外，更積極推動旗下子公司拓展海外市場，成果斐然。

上半年，復星旅文旗下Club Med地中海俱樂部全球業績再創新高，營業額達92.5億元。隨着夏季度假及次年雪季需求保持強勁，預期2025年下半年及2026年上半年的預訂呈現可持續增長。

保險板塊方面，復星葡萄牙保險上半年國際業務佔總業務量比重達28.2%，海外毛保費達9.24億歐元，並獲標普授予「A」評級，充分彰顯其在全球化佈局、業務實力與財務表現方面獲得國際高度認可。保險板塊下另有總部位於香港的再保險公司——鼎睿，其上半年毛保費收入達10.61億美元、再保險收入達6.61億美元，分別同比增長25.1%及36.8%。憑藉穩健的財務實力，鼎睿持續獲得貝氏A-（優秀）評級。在全球再保市場波動加劇的背景下，鼎睿展現出卓越的韌性與穩健勢頭，為集團全球化收入貢獻力量。

緊抓新消費趨勢下的紅利

復星國際通過復星旅文及豫園股份，積極把握新消費趨勢，推動文旅與生活方式深度融合。復星旅文旗下太倉阿爾卑斯國際度假區二期項目於2025年6月正式啟動，將打造包括五項「世界第一」的頂級室內滑雪場，預計於2029年6月投入營運，度假區融合冰雪運動、沉浸式娛樂、主題住宿及多元零售場景，全面契合新一代消費者對體驗式、高品質休閒生活的追求，成為全球文旅產業的新標杆，進一步鞏固復星旅文在高端休閒市場的領導地位。

豫園股份持續通過品牌出海提升全球影響力，並積極擁抱新消費趨勢。豫園燈會繼2023年登陸巴黎後，2025年相繼亮相越南河內及泰國曼谷，以文化IP為載體推動「文化+場景」消費全球化。在內地，豫園商城7月首次攜手內地年輕人最喜愛的文化社區與視頻平台——嗶哩嗶哩，舉辦為期46天的「豫園夏日奇幻夜—國創豫宙漫遊季」，透過沉浸式場景、國潮IP與互動體驗，精準觸達Z世代消費新風潮。

上半年，豫園旗下舍得酒業錄得營業收入27.01億元，並加快海外佈局，目前已覆蓋40個國家和地區。為緊抓新消費浪潮，舍得酒業低度化戰略加速落地，推出29度「舍得自在」老酒，以技術創新突破風味瓶頸，打造契合年輕群體的「舒適飲酒」需求，推動更時尚的年輕化白酒體驗。

全面擁抱AI 前瞻佈局未來新增長點

復星將人工智能（AI）深度融入各業務場景，提升運營效率。復星醫藥打造行業首個決策智能體平台PharmAID，整合全球多個臨床資訊與管線數據庫，數據更新時效可達T+1天，信息萃取效率提升50%。復星旅文與阿里雲合作的AI G.O智能體即將於9月底發布，已於三亞·亞特蘭蒂斯試點。復星葡萄牙保險互聯網用戶總數突破200萬人，接近葡萄牙總人口的20%。這些創新舉措不僅提升了業務效率，更為集團在全球市場的競爭力注入持續動能。

財務方面，復星總債務佔總資本比率為53%，維持在合理水平，現金儲備充足，標普確認集團的「穩定」展望，充分肯定復星信用指標。復星國際的股價於今年4月見3.74港元後已由低位逐步回升，股價曾一度升破去年高位，現在約5.25港元水平企穩，若果以9個財務模型計算出復星國際的合理價值，合理價值為7.10港元。只要股價能企穩在50天線以上，股價可以逐步升上合理價7.10港元水平，建議投資者可趁現水平吸納。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。