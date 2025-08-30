彭博﹕長和考慮分拆環球電訊業務　香港及倫敦屬潛在上市地點

長和（0001）據報正考慮分拆環球電訊業務上市，香港及倫敦均為潛在上市地點。



據《彭博》引述消息人士指出，長和已與高盛及花旗等顧問，就分拆環球電訊業務的可能性展開初步磋商，惟未有最終定案。

報道指，除將環球電訊資產上分，長和亦考慮其他選項，包括出售部分地區的電訊業務，或將個別市場的電訊業務進行重組。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

預料先完成出售碼頭業務再推進分拆

不過，由於長和計劃出售巴拿馬港口在內環球港口業務的計劃受阻，故潛在分拆環球電訊業務的進展緩慢，預期長和會先完成出售港口業務，再推進環球電訊業務上市的計劃，意味最快要明年初才實行。

長和發言人指，集團3月時已表明，長和不時會收到提案並探索提高股東長期價值的機會，包括可能出售環球電訊資產的交易。

3歐洲集團擁6050萬合約用戶

現時長和3歐洲集團在英國、意大利、瑞典、丹麥、奧地利及愛爾蘭經營電訊業務，截至6月底，合約手機用戶約6,050萬戶，活躍用戶約5,660萬戶。長和持有和電香港約66.09%股權，透過「3」品牌提供手機服務。