長和傳考慮分拆環球電訊業務 據報香港及倫敦屬潛在上市地點
撰文：張偉倫
出版：更新：
長和（0001）據報正考慮分拆環球電訊業務上市，香港及倫敦均為潛在上市地點。
據外電引述消息人士指出，長和已與高盛及花旗等顧問，就分拆環球電訊業務的可能性展開初步磋商，惟未有最終定案。
報道指，除將環球電訊資產上分，長和亦考慮其他選項，包括出售部分地區的電訊業務，或將個別市場的電訊業務進行重組。
預料先完成出售碼頭業務再推進分拆
不過，由於長和計劃出售巴拿馬港口在內環球港口業務的計劃受阻，故潛在分拆環球電訊業務的進展緩慢，預期長和會先完成出售港口業務，再推進環球電訊業務上市的計劃，意味最快要明年初才實行。
長和發言人指，集團3月時已表明，長和不時會收到提案並探索提高股東長期價值的機會，包括可能出售環球電訊資產的交易。
3歐洲集團擁6050萬合約用戶
現時長和3歐洲集團在英國、意大利、瑞典、丹麥、奧地利及愛爾蘭經營電訊業務，截至6月底，合約手機用戶約6,050萬戶，活躍用戶約5,660萬戶。長和持有和電香港約66.09%股權，透過「3」品牌提供手機服務。
巴拿馬據報擬長和完成賣碼頭前售兩新港口營運權 禁中遠參與招標長和及李嘉誠家族旗下油企Cenovus購同業MEG 交易價值79億加元長和上半年基本溢利增11% 派息71仙 謹慎處理資本開支及新投資長和賣碼頭｜摩通料事件出現4種可能情景 若交易延期不感意外傳研分拆全球電信資產倫敦上市 長和︰未就有關任何交易作出決定