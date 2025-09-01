瑞銀：內企GPU儲備足　科技股投資者注重情感消費　三大板塊值博

財報季進入尾聲，科技股龍頭依次放榜。瑞銀認為，對內地龍頭科企而言，GPU庫存足以滿足未來幾個季度的需求，而行業內部就更看好遊戲、旅遊、短視頻等情緒消費板塊。



視頻生成模型中美可分庭抗禮 內企GPU儲備足

瑞銀證券中國網路產業分析師熊瑋指出，中美的模型差距在逐步縮小，尤其是在視頻生成領域，有許多中國公司嶄露頭角，甚至中美已可以實現分庭抗禮。

從芯片儲備而言，其認為目前中國公司的芯片儲備仍足，另有國產的芯片可作為潛在的替代。視乎次季的資本開支，美國科企大多顯著上調資本開支指引，而內地龍頭科企大多維持不變，更注重GPU的效率。

觀乎AI的變現路徑，她認為雲和廣告是最為明確的兩大領域，尤其是在AI普及率上升，帶動推理需求的背景下。此外在AI智能體方面，她認為企業級智能體以及垂直領域的推進，將相對領先，看好AI基礎設施、數字廣告和垂直應用場景中的領先公司。

科技板塊看好情緒消費 遊戲、旅遊等股份值博

瑞銀投資銀行中國互聯網研究主管方錦聰表示，追蹤中國科網板塊的ETF（KWEB）年初至今上漲28%，與恒指的幅度一致，但其實公司的盈利是下修的，尤其是參與外賣大戰的公司，因此股價的驅動引擎是整體市場情緒好轉帶動的估值倍數的提升。

據其披露，電商巨頭布局即時零售導致今年行業盈利預測下修14%，但大型互聯網公司市盈率（PE）估值倍數擴大41%，經調整錄得16倍左右。

對於即時零售大戰，他則明言，短期內確實拓寬了行業天花板，令外賣業務滲透向低線城市。但需留意的是，伴隨加碼補貼，單位經濟效益（UE）預計將從1.5至2元人幣，收窄至不足1.5元，未能預測長線的take rate的影響，其持續性還需關注。

他指出，投資者目前傾向於規避電商巨頭的即時零售大戰，情感消費強於實物產品，其就看好包括網絡遊戲、旅遊平台以及短視頻等。而這些股份大多聚焦港股，因此科技板塊看好港股勝於A股。