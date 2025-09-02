美財長貝森特稱聯儲局應保持獨立　惟指央行曾犯下不少錯誤

美國總統特朗普不時向聯儲局施壓，希望促使當局減息。財長貝森特於周一（1日）表示，聯儲局現在是獨立兼且應當保持獨立，但同時指出該機構「犯過許多錯誤」，同時他又為特朗普有權以抵押貸款欺詐指控為由，解僱美聯儲理事庫克一事進行辯護。



當被問及政府解僱庫克的行動，是否意在為特朗普創造任命理事會多數成員的機會時，貝森特反問道：「或者說，這是否意味着不得不有人替聯儲局履行本職？」貝森特強調，由地區聯儲主席組成的聯儲局理事會架構意味着總統無法「操控理事會陣容」。

否認特朗普舉動影響市場

貝森特亦否認市場因特朗普政府的行動受到干擾：「標普指數創新高，債券收益率穩定，我們尚未看到任何負面影響。」他表示若對庫克的指控屬實，其應當被免職或主動辭職，並指出當事人未否認相關指控。

此外貝森特敦促參議院儘快確認米蘭接替8月1日辭職的庫格勒的臨時職位。