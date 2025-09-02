中國神華(1088)可作為財務穩健與市場風險平衡考量目標股｜彭偉新

中國神華能源（1088.HK）主要業務涵蓋煤炭生產、電力生成、煤化工及運輸，其中煤炭業務佔集團收入的62%，電力和運輸分別佔14%和20%。集團的亮點在於其穩定的收入來源和高股息回報，2025年預計的股息收益率約為5-6%。在中、短期內，受惠於煤價回穩和穩定的電力需求，長期則可望藉助於國內能源政策的支持及資產注入帶來的增長潛力。目前，中國煤炭行業正處於復甦階段。隨著經濟逐步回暖，電力需求持續增長，煤炭價格穩定在相對較高的水平，進一步支持了行業的整體表現。根據最新數據，2025年上半年煤價平均為每噸600元，同比上漲10%，顯示出需求回升。



而行業整體盈利能力有所改善，許多煤炭企業已經開始實現盈利，並增強了資本支出和技術創新。然而，環保政策的壓力和市場競爭依然存在，企業需適應可再生能源的發展趨勢。整體而言，行業前景看好，但仍需應對結構性挑戰。而集團近日打算向母企進行收購，當中可能包括煤礦資源、基礎設施及煤化工業務，主要可以增強中國神華的市場地位，並支撐未來的業務增長，尤其是在需求持續回暖的背景下。

中國神華2025年上半年受到煤價波動和市場需求變化的影響，期間的淨利潤為267億元，同比下降19%。毛利率和經營利潤率均顯著下降，顯示出成本上升的壓力。在成本控制方面的有效措施，令單位生產成本有所降低。雖然上半年表現不佳，但長期前景依然看好，特別是在政策環境和市場需求回暖的背景下。更有望支持未來整體盈利能重新回升，其中，內地在推動AI模型發展下，對電力有長遠的增長需求，而中央政府對能源行業的支持政策，包括促進可再生能源的發展和加強煤炭行業的管理，將有助於提高行業的整體穩定性。近期的政策措施，如環保法規的放寬和對清潔能源的補貼，將促進資本投入與技術創新，進一步提升能源效率。

有調查指出，恒指企業中女性董事比例最高為中國神華（1088），佔42.9%。（視覺中國）

另外，內地經濟逐步復甦，電力需求在2025年上半年顯示出增長的趨勢。根據市場報告所預測，內地的電力消耗量同比增長約5%，顯示出工業生產和居民用電的需求上升。煤炭作為主要能源來源，其需求亦隨之回升，支持了煤價的穩定。而2025年上半年煤價平均為每噸600元，同比上漲10%。這一數據反映了市場對煤炭的需求增加，並有利於中國神華的盈利能力提升。此外，電力消耗的增長進一步印證了市場需求回暖的趨勢，為企業的未來增長提供了良好基礎。

中國神華上個交易日以 35.70 港元收市，全日上升 0.82 港元或 2.35%。集團過去5年的平均Beta值為 0.44，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 38.44 港元，而最低位則曾見 28.3港元，以現價 35.70 港元計，中國神華的股價較 50 天線高出 4.61%，另外，現價亦較 200 天線高出 9.94%，反映出股價表現均跑贏了中、長線走勢。另外，以現價計，中國神華相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 6.1 倍，較追蹤市盈率為低，估值仍然屬於偏低水平。

中國神華股價於去年6月升上最高位見40.70港元後，便由高位反覆回落，曾於去年9月及今年2月兩次跌返28.40港元後見底反彈，曾兩次反彈至整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標水平。股價近日再由高位36.14港元水平回調至昨日最低位34.46港元後即時反彈，而9天RSI未有失守30水平便開始作出反彈，預期股價由低位所形成的一浪高於一浪走勢未有被破壞，股價有望進一步的上升。投資者可以在35.50港元買入，上望40港元，只要股價未有失守50天線，可以繼續看好。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。