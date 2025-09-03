工商銀行(1398)股價有望見支持後　急速反彈上望6.2元｜彭偉新

工商銀行是中國最大的商業銀行，提供全面的金融服務，包括零售銀行、公司銀行和投資銀行業務。根據報告，利息收入佔總收入的約81%，非利息收入佔比約19%。亮點包括強勁的資本基礎和穩定的資產質量，特別是在不良貸款率保持穩定的情況下。集團在中短期內，可以受惠於較低的資金成本和持續的信貸需求，特別是在製造業和科技領域的貸款增長。至於以長期來看，隨著中國經濟的復甦及政策支援的加強，工商銀行的業務增長前景將進一步改善。而內地銀行業整體狀況顯示出穩定增長，但面臨一些挑戰。2025年第一季度，內地銀行業的貸款增長率約為8%，顯示出市場需求的回暖。



然而，隨著利率環境的變化，淨息差亦出現明顯的收窄，導致整體利潤增長放緩。整個行業的不良貸款率保持在1.33%左右，屬於相對相對可控的範圍。政策支持和基建投資的增加為銀行業提供了持續的增長動力，尤其是在小微企業和消費貸款領域。此外，數字化轉型的進展有助於提升銀行的運營效率，為未來的發展奠定基礎。

集團2025年上半年業績顯示穩健表現，總資產達50.61萬億元人民幣，同比增長3.7%。淨利潤約1681.03億元，雖按年下降1.4%，但仍反映強大盈利能力。利息淨收入3135.76億元，微跌0.1%，受貸款市場報價利率下調影響，淨息差收窄至1.16%。非利息收入增長8.5%，達955.06億元，佔營業收入23.3%，顯示多元化收入穩健。不良貸款率微降至1.33%，撥備覆蓋率升至217.71%，風險抵禦能力增強。資本充足率達19.54%，遠超監管要求。集團推進數字化轉型及綠色金融，貸款增長8.5%，支持基建及普惠金融。

工商銀行於9月1日的機構投資者持股比率為48.41%，自今年4月1日至今年9月2日期間，股價曾錄得5.63%的升幅，該期間共錄得49.15 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的35.13 億港元，而散戶則佔當中的14.04 億港元，而大戶對散戶資金流比率為 2.5 比 1，反映大戶投資者仍然可以對股價有較大的主導權。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上15.98%；而最低曾經跌至-10.68%，至於9月2日當日則為 -0.39%，大戶坐貨比率有所改善，正好反映出股價上升動逐步得到改善，有望推動股價繼續上試高位。

工商銀行股價自今年4月低點4.86港元反彈，突破50天移動平均線至5.60港元後回落，一度跌破20天線至5.15港元。其後，股價成功重返20天線阻力，展開一輪升勢，由5.15港元攀升至6月25日高點6.47港元，隨後遇頂回落。股價在高位反覆調整，失守20天及50天移動平均線支持，跌至5.66港元，恰好回調至自4月30日低點5.15港元以來升幅的61.8%黃金分割位。同時，9天相對強弱指數（RSI）自30以下反彈，突破30水平，顯示股價動能重新積聚。投資者可考慮於5.80港元入市，目標上看6.20港元，只要股價守住6月2日低點5.50港元，可以繼續持有股份。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

