施政報告前瞻 葉秀亮：救經濟不一定要救樓市｜財策相對論
撰文：黃祐樺
出版：更新：
新一份施政報告9月17日出爐，坊間有不少意見聚焦如何救樓市，以及搞旺整個資本市場，究竟這些方法是否真的對香港長遠發展有利。今集我們請到經濟學者葉秀亮教授，和我們分享他對於坊間倡議及施政報告的看法，同時亦就香港未來產業提出建議。
百元印花稅放寬至600萬二手樓 實質幫發展商出貨
地產建設商會提出將100元印花稅擴展至600萬以下物業，葉秀亮認為，表面上是增加市場流動性，但實質上是幫助發展商出貨，部分買家或會因此高價入市。雖然他亦不掛除政府會接納，但直指這種措施難以扭轉樓市整體下行的大勢，料市場仍需進一步調整。
倡增建夾心房屋、居屋 提升市民幸福感
他又認為，救經濟不一定要救樓市，政府亦可以從其他路徑救經濟。其中一大方向是推進「北部都會區」計劃，可以增建更多夾心房屋和居屋。縱使經濟下行周期難以避免，但如果市民可以以平價上車，能實質提升市民的幸福感。
長遠可發展中價專科醫療產業
葉秀亮又認為，長遠政府可以發展中價專科醫療產業。他解釋因為香港的醫療質量受認可，如果若能將中價專科診療費設定在400至500元內，中價專科手術控制在萬餘元水平，亦能有效吸引國內及東南亞患者，但中價專科醫療應優先為香港人服務。
他又指，可以待中價專科醫療成熟後，推動醫療器材本地化生產，例如各類導管等。
