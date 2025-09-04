三生製藥 (1530)：大戶資金青睞　股價升浪未止｜彭偉新

三生製藥專注於生物製藥，主要產品包括TPIAO、EPO和Mandi等。TPIAO和EPO在2024年分別佔總收入的54%和16%，而Mandi的銷售因新產品推出和數位推廣策略增長迅速，增長24%至RMB682百萬。公司致力於推動產品的全球化發展，特別是SSGJ-707（PD-1/VEGF），預計該產品可達到100億美元的全球銷售額。截至2025年1H，三生製藥的收入為RMB4.4億，同比下降0.8%，主要因TPIAO銷售壓力，但調整後的淨利潤為RMB1.4億，同比增長24.5%。毛利率和營業利潤率分別下降至85.3%和28.5%。



三生製藥的主要增長動力來自多個關鍵領域。首先，其創新藥物管線是核心驅動力，尤其是PD-1/VEGF雙抗藥物SSGJ-707，通過與輝瑞的60億美元授權協議，加速全球臨床試驗與商業化進程，為公司帶來顯著的現金流與市場潛力。其次，核心產品如特比澳在慢性肝病及貧血治療領域的適應症拓展，以及長效促紅素NuPIAO在慢性腎病貧血治療的應用，持續推動國內市場份額增長。

此外，國際化戰略的深化進一步鞏固其增長基礎，與輝瑞等國際藥企的合作不僅提升品牌影響力，還通過資源共享降低研發風險。同時，中國老齡化趨勢及腫瘤、腎病等治療需求的快速增長，為公司核心產品提供穩定的市場需求。這些因素共同支持三生製藥在競爭激烈的生物製藥市場中保持穩健增長，並為未來盈利能力奠定堅實基礎。

三生製藥上個交易日以 31.76 港元收市，全日上升 0.70 港元或 2.25%。集團過去5年的平均Beta值為 0.74，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 35.3 港元，而最低位則曾見 5.47港元，以現價 31.76 港元計，三生製藥的股價較 50 天線高出 11.07%，反映出短期走勢偏強，更跑贏中、長期的股價走勢，相信股價仍然有進一步的上升空間，特別是集團之前與輝瑞所簽定的授權協議，對三生製藥有長遠的正面影響，雖然市場現時予三生製藥的目標價中位數只有33港元，但現時市場上給予三生製藥最牛的目標價為46.28港元，在集團與輝瑞的協議逐漸生效，並為集團帶來實際銷售分成後，相信市場上的分析師會進一步調高目標價水平。

三生製藥(01530)於今年4月1日至9月3日期間的資金流狀況。（圖1）

三生製藥於9月2日計算的機構投資者持股比率為22.54%，自今年4月1日至今年9月3日期間，股價錄得144.56% 的升幅，而該期間共錄得93.04 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的82.41 億港元，而散戶則佔當中的10.66 億港元(見圖1)，大戶對散戶資金流比率為 7.7 比 1，反映出大戶投資者對股價走勢有較大的主導權，而同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.89%後回落，最低曾經跌至 -5.8%水平，不過，近日已由低位逐步反彈，並於9月3日當日升返3.58%水平。反映出大戶投資者的資金動力正在改善中，尤其是現時大戶投資者累積的資金流入已經是全段期間最高水平，反映大戶投資者對三生製藥的前景非常看好，有助進一步推動股價繼續上升。

三生製藥股價由今年5月低位11.10港元水平開始今次的升浪，股價在一浪高於一浪下，最高曾升上8月18日的35.30港元水平後回調，股價曾一度跌穿50天線見26.92港元後開始反彈。由於9天RSI未有失守30水平，未有進一步推低股價外，更見走勢急速反彈形成四連陽走勢，預期股價已經完成了回調，並有望向上突破前頂。投資者可以等股價返回30港元水平買入，只要股價未有失守50天線支持，相信股價仍然可以繼續反彈，並以33港元以上水平作為目標。若失守50天線宜先行沽出止蝕。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

