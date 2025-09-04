恒指波動難測　中銀香港攻守兼備｜許繹彬

頗為波動的8月終於過去。恒生指數在8月曾創下25918點高位，重返2021年水平，但觸及高位後恒指明顯力不從心，因動力不足接連下挫，最低跌至24808點。幸好在最後一個交易日，恒指穩步回升至25000點以上，以25077點結束8月交易日，全月錄得304點進帳，是連續第四個月上升。



恒指9月開局亮眼

踏入9月，恒指開局亮眼。在首個交易日（9月1日）急升逾500點，一度高見25638點，升勢再度跑贏全球股市。阿里巴巴（9988）「爆冷」，在恒指成分股ATMXJ中跑出，成為今次升市功臣。事實上，阿里向來被視為慢熱、升幅保守的股份，但今次卻大放異彩。8月29日（上周五）公佈業績後，其美國預託證券（ADR）急升12%，刺激阿里於9月1日開市即大漲，一度高見139.9元，逼近140元大關，收市飆升18.49%，創2022年3月中以來最大單日升幅，更成為當日表現最好的藍籌股，為恒指貢獻353點升幅，而當日恒指共升539點，阿里表現堪稱一枝獨秀。北水當日淨流入逾119億元，其中近91億元搶購阿里。

加上公佈業績後，高盛及摩根士丹利等大行紛紛調高阿里目標價，高盛調高11%，摩根士丹利更將阿里美股目標價調高至160.7港元。兩間大行均看好其人工智能（AI）發展為雲業務帶來的交叉銷售機遇，助阿里股價一掃陰霾。

2025年4月6日，比亞迪（BYD）在歐洲比利時的電動車展示中心。（Getty）

比亞迪遭大行唱淡

然而，市場總是「有人歡喜有人愁」。昔日車壇寵兒比亞迪（1211）卻遭投行唱淡。中銀國際指比亞迪進入盈利減速階段，但估值仍高達2025年預測市盈率的25倍，因而將其評級從「持有」調低至「沽售」，目標價則由121.67元大幅調低至80元。此報告令比亞迪股價重挫，猶如跌落神壇。

回看港股，9月1日受阿里業績推動，恒指急升539點，衝上25600點水平。但隨後兩日（9月2日及3日），恒指重現「高開低走」格局，均在25800點前遇沽壓，跌至25300點附近後陷入悶局。此現象或因港股緊隨A股走勢，而A股近期升勢減弱，令恒指顯得乏力，成交額亦明顯回落，9月3日跌破3,000億元大關，只有約2,680億元。往後除非A股出現重大突破，否則港股短期難有向上動力。與此同時，美股創新高後同樣陷入膠著，美國10年期國債孳息率急升至4.29厘，30年期逼近5厘，美債走勢料直接影響美股及港股後市。

在市況不明朗下，建議投資者以24882點（50天線）為防守線，25800點為關鍵阻力位。高息股因其攻守兼備的特性，料可看高一線，其中中銀香港（2388）具參考價值。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

